Patrick Delmas se hizo reconocido por su papel de Michel Doinel en ‘Betty la fea’, el extranjero francés que por poco le roba el corazón a Betty y termina con su intenso amor hacia Don Armando.

En ‘La sala de Laura Acuña‘, el actor confesó que por poco pierde el papel en la famosa novela colombiana porque en ese momento tenía otro proyecto en Francia, su país natal.

“Al mismo tiempo me llamaban para hacer una película en Francia sin hacer casting, entonces yo me devolvía y hacia como vueltas. Al principio para ‘Betty’ eran 4 capítulos, yo casi digo que no porque yo estaba haciendo mi vuelta con Francia”, dijo Delmas en el programa.

Sin embargo, el intérprete contó que el reconocido guionista Fernando Gaitán fue quien le explicó el personaje y a pesar de que en un principio no entendió mucho del papel, al final hizo parte de la novel por varios capítulos. Situación que también lo impulsó en su carrera profesional.

Patrick Delmas participó en ‘Entre Sombras’, de Caracol Televisión

De igual forma, el actor dijo que el la calidad del proyecto y sus libretos lo impresionó mucho. Además, el equipo de trabajo fue un gran elemento para sacar la novela adelante, destacó la participación de Flora Martínez.

“Desde el primer día cuando ensayamos, en una escena como que me cogió la mano y yo me sentía esposo de ella, o sea la forma en que me tomó me hizo sentir que realmente era su esposo. Ella me ayudó a descubrir una técnica que es de escuchar música que te va a poner en la emoción antes de entrar a escena“, señaló Delmas.