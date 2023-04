En el último tiempo ha sido noticia ‘Betty, la fea’ y varios de los actores que estuvieron en la exitosa producción, por la salida de una tercera parte de la historia y por proyectos paralelos. Y en la mañana del 29 de abril, con motivo del ‘Día del niño’ en Colombia, hubo una entrevista especial con tres de los personajes más recordados.

Natalia Ramírez, Lorna Cepeda y Julio César Herrera, llegaron al programa de variedades del canal CityTv para hablar de ‘El diván rojo’, una obra que están presentando en diferentes ciudades del mundo y tendrán una fecha especial en Bogotá.

En la entrevista no pudieron represnetar los personajes de la novela, y aunque muchos esperaban ver a Marcela Valencia, Patricia Fernández y Freddy Stewart Contreras, hay prohibiciones del Canal RCN por ser los dueños de los derechos de la historia, los personajes, diálogos, etc. Pero sí hablaron de sus vidas y de lo que los marcó en la infancia, como el inicio de su vida en la actuación.

Apenas empezaba la conversación con los presentadores Marcelo Cezán y Mónica Molano, mostraron una imagen compuesta por fotos en blanco y negro de los tres actores. De inmediato, la reacción de emoción y nostalgia por esa época se adueñó de Ramírez, Cepeda y Herrera.

Después, cada uno tuvo la oportunidad de hablar de esos primeros recuerdos de vida, empezando con Natalia Ramírez y su vida en Bogotá, dejando entender que siempre quiso ser alguien que se destacara:

“Siempre elegante, desde chiquita. Pasé por muchos colegios, era muy indisciplinada, me aburría mucho y todavía me aburro fácilmente. El colegio me aburría un montón y comenzaba a distraerme, a jugar, a hacer otras cosas y nunca perdí un año, pero me daba pereza”.