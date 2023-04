Millonarios está viviendo un presente importante, tanto en el fútbol nacional como en el internacional. En liga marcha en la segunda posición con dos partidos menos y en Sudamericana ha conseguido 6 puntos en los compromisos que ha disputado.

Ante esto, los aficionados quieren ir más al estadio y no perderse un solo compromiso del equipo que está ilusionando a muchos, más que por los resultados, por el nivel de juego que han mostrado en sí.

Incluso actores, músicos y más artistas quieren ir a acompañar al equipo, como fue el caso de los Auténticos Decadentes que estuvieron presentes en el Campín para ver la victoria de Millonarios sobre el América de Cali en uno de los clásicos del país.

Aida Bossa se molestó con Julio César Herrera

De hecho, uno de los artistas que es fiel seguidor de Millonarios es Julio César Herrera, actor de la novela ‘Betty, la fea’ y esposo de la actriz Aida Bossa.

Este, como en casi todos los encuentros, fue a acompañar al equipo durante el compromiso ante el conjunto vallecaucano, pero dejando de lado un evento: el lanzamiento de la obra de teatro ’53 domingos’ que tenía su pareja.

Cuando llegó al Teatro Nacional, justo cuando todo había terminado, Bossa lo grabó reclamándole por la preferencia que tuvo de ir a fútbol en vez de acompañarla en ese importante momento.

“No hay derecho, no hay derecho que en un estreno tú me llegues al teatro con esa camiseta, no, tienes hambre Julio César Herrera. O sea, las amigas llegaron a verme y el marido viendo a Millonarios. Tienes hambre. No, esto ya es lo último. Para que vayan viendo cómo es la cosa”, le dice Aida Bossa a su Julio César.

Captura de pantalla: Instagram @Aidabossa

Julio César responde diciendo: “Ganamos. Primero Millos y luego el arte”, mientras que los amigos de Aida Bossa graban el airoso, pero gracioso reclamo de Aida Bossa al actor, a quien horas más tarde vuelve a reclamarle, tras encontrarlo a media noche viendo la repetición de los goles del partido.

Obra ’53 domingos’ de Aida Bossa

La obra es una comedia que muestra una realidad que enfrentan los hijos cuando los padres están envejeciendo. Sin embargo, cada hermano es diferente y tiene una percepción distinta de las cosas, lo que crea un conflicto divertido y complicado sobre la situación.

Es una obra de apenas 8 presentaciones en el Teatro Nacional, las cuales comenzaron este jueves 27 de abril e irán hasta el sábado 6 de mayo.