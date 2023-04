Más allá de los archivos de video, de los memes que se han hecho con las escenas de la novela y de tantas curiosidades que se tienen en la actualidad de ‘Betty, la fea’, los actores que encarnaron la historia tienen una prohibición del Canal RCN. Y aunque se esperaba que los personajes de Marcela Valencia y patricia Fernández revivieran alguna de las escenas o frases icónicas, no lo tienen permitido.

Esto se conoció en voz de las actrices que interpretaron a las antagonistas de ‘Betty’ mientras daban una entrevista en ‘Tropicana Estéreo’, que recientemente se ha dedicado a hacer entrevistas de mucha disfusión. Aunque el ambiente era distendido y ameno, se negaron a actuar y aclararon que no es por falta de voluntad o antipatía con quienes piden que se metan de nuevo en el papel.

Mientras conversaban, un oyente pidió que Lorna Cepeda dijera la graciosa frase de Patricia Fernández que se ha convertido en meme y de uso por personas del común; “‘Marce’, la pobreza me está respirando en la nuca”. La petición la transmitió al aire el locutor Jota Flórez y llegó la inesperada respuesta de las actrices.

Primero habló Natalia Ramírez, la conocida ‘Marce’: “¿Sabes cuál es el rollo? Que tiene derechos. No nos dejan nada. Es triste”. Y Cepeda, la inolvidable ‘Peliteñida’, añadió: “Es muy lindo y chévere que uno pudiera hacer estas cosas, para la gente y todo, pero no lo puedes hacer”.



(Escuchar desde el minuto 14:00)

El locutor de la emisora quiso ahondar en el tema y preguntó si no podían decir líneas de los diálogos o si había algo más en las restricciones, a lo que Lorna respondió:

“[No podemos] hacer los personajes, no son nuestros… Me encantaría, pero no puedo”.

Y Natalia Ramírez se sumó para decir por qué el tema se maneja así: “Los personajes son de RCN”.

En la conversación que prosiguió a la respuesta negativa de las actrices, se supo que en las obras de teatro y demás producciones que se han hecho con referencia o usando a los personajes de ‘Betty, la fea’, el canal siempre ha tenido que dar autorización y obtiene ganancias. “RCN tiene participación”, dijo Ramírez sobre la historia que ha conquistado a grandes personalidades de todo el mundo.

Pero no solo es en Colombia y no solo restringe los temas actorales, cualquier referencia a un personaje de la novela debe tener autorización y hay condiciones para encarnarlo. Así lo contó Lorna Cepeda, ya que recientemente tuvo que vivir una situación de permisos y autorizaciones por su participación en un ‘reality’ de baile que ganó en otro país:

“Fui a Costa Rica y estuve en ‘Dancing with the stars’, que además me gané… Para la final querían hacer la milonga de ‘Betty’ y yo vestida de la ‘Peliteñida’. Ellos tuvieron que llamar a pedir permiso, un mundo de cosas y procesos. Les dieron el permiso y solo para televisión, no para Facebook u otros canales; señal totalmente cerrada. Eso tiene su autoría y protecciones”.

Natalia Ramírez, con tristeza, quiso mandar un mensaje a quienes piden que hagan sus personajes en algún momento, ya sea para una entrevista o para grabarlas y publicar en algún medio: “Da pesar, porque la gente piensa que uno no quiere”.

¿Qué pasa con los derechos de ‘Betty, la fea’?

La imposibilidad de representar los personajes sin autorización se basa en que el Canal RCN es el propietario de todos los derechos de la producción escrita por Fernando Gaitán, así que debe autorizar este tipo de representaciones en medios, redes o si hay intención de monetizar. Sea un pequeño diálogo, alguna referencia a la historia original o una frase característica; todos los derechos son del canal.

Y así como se había hablado en el pasado, por la lucha de la famosa ‘Ley Fanny Mikey’ para buscar beneficios a los actores, Lorna Cepeda recordó que los actores no tienen regalías por la novela, solo cuando hay una repetición en alguna señal: “A los artistas se les paga por el derecho de transmisión pública, que va en las repeticiones, no tenemos regalías. Han hecho demasiado en la Sociedad Colombiana de Gestión, me les quito el sombrero porque ha sido increíble como han luchado y nos defendieron”.