Cada una de las cintas del universo Marvel crean expectativa en el mundo, gracias a los superhéroes que las estelarizan y a la manera en la que se atan unas historias a otras.

Actores como Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlet Johansson y Elizabeth Olsen hacen parte del reparto que le da vida a los personajes ficticios de las películas de Marvel y que tienen millones de seguidores en el planeta.

Pero no solo ellos son los ídolos de muchos, sino que también tienen sus propios personajes favoritos. Justamente, Elizabeth Olsen dejó sorprendidos a muchos al dar a conocer que una serie colombiana logró cautivarla cuando era apenas una joven.

La artista que representa a ‘Scarlet Witch’ manifestó en una entrevista que su serie favorita de la adolescencia es ‘Yo soy Betty, la fea’.

Así quedó evidenciado en un video de Twitter posteado por la cuenta @itsjustanx:

Elizabeth Olsen reveals that one of her favorite shows growing up was “Yo soy Betty, la Fea” and how she would turn it into a musical with her friends.

“We watched it on TV and we would pretend to translate it, so we created an entire Betty la Fea musical in Spanish class.” pic.twitter.com/D4mSCi0Dbh

— alias (@itsjustanx) April 21, 2023