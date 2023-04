En el gremio de la televisión y el teatro colombiano hubo gran alerta cuando se empezó a hablar de una mala situación de Kepa Amuchastegui, debido a un video que él publicó y que se viralizó. Y aunque se podía entender que estaba en mal en temas económicos y laborales, ya hubo una aclaración de lo que realmente ocurre.

Después de una larga carrera en la actuación y dirección, la vida ha cambiado para este bogotano de 82 años y ha buscado en los medios digitales una opción de vida. Y es que parece que las ofertas laborales no aparecen como antes, algo que lo llevó a buscar convertirse en ‘Youtuber’ cultural.

Pero debido al cierre de su primer canal de YouTube, por difundir obras de Gabriel García Márquez sin contar con los derechos y sin pagar por ello, la situación se ha complicado para este experimentado actor. Por eso, hizo un llamado para que sus seguidores de redes sociales aportaran en su cuenta de ‘Patreon’ y así financiar el proyecto en el que cuenta historias, poemas …

La verdadera situación laboral de Kepa Amuchastegui

En la mañana del sábado 15 de abril, en el programa ‘Bravíssimo’ de CityTv, estuvo como invitado especial Kepa, para que diera detalles de lo que viene pasando en su vida personal y laboral. Y parece que hubo algunas exageraciones o malas interpretaciones con el video que publicó, él mismo lo dijo y fue muy sincero con sus seguidores.

“No hay que hacer escándalo, uno hace su trabajo y me encanta trabajar en esta profesión que escogí, sin pretender falsas famas. Soy de quitar y poner”, dijo cuando hicieron una presentación para rendirle honores y mencionando su importancia en el mundo de la actuación. Pero lo más importante fue lo que Amuchastegui para dejar claro que no está pasando hambre o condiciones penosas: “no me estoy muriendo de hambre, para nada, tengo una casa, tengo un techo, tengo, dos carros, tengo comodidades. Pero hay momentos en los que el flujo de entradas se reduce a cero”.

Eso sí, el hombre que encarnó el papel de Roberto Mendoza, un sabio hombre de negocios en ‘Yo soy Betty, la fea’, fue sincero al explicar que hay largos espacios de tiempo en los que no hay ingresos y hay que apelar a los ahorros. Y lo más importante es que los actores veteranos no tienen posibilidad de pensionarse y eso trae muchos problemas:

“Me da hasta vergüenza estar, un poquito, mendigando o de pordiosero. Pero la realidad es que en nuestra profesión de actores, directores y demás, pasada cierta edad, el trabajo empieza a escasear y eso es ley de vida, pasa en todas las profesiones. Pero en la nuestra es un poco más grave porque actores como yo, de mi edad, en mi época, cuando arrancábamos, no teníamos el privilegio de colaborar o contribuir a pensiones”

Según el actor y director, en su nuevo canal de YouTube tiene cerca de 20.000 seguidores y tiene una buena cantidad de reproducciones de sus videos, por eso hace la invitación para que estas personas puedan colaborar con una cantidad de dinero. Ya que el trabajo que hace en lectura, narración, locución, edición, musicalización y tiempo, también tiene un costo: “De esa gente, si hay un 10% que ponen tres dólares al mes, que no es mucho, podría dedicarme a tiempo completo a eso que estoy haciendo de leer poemas, novelas, contar cuentos de mi vida personal, anécdotas y demás, que es un canal divertido y netamente cultural”.

“No sé contar chistes, mucho menos chistes vulgares, no sabría cómo hacerlo, no sabría cómo empezar”, dijo para explicar a esos que critican esta forma de ganarse la vida, que es la que él conoce y hace desde hace muchos años.

Kepa Amuchastegui quiere seguir trabajando, pide que no lo olviden

Los presentadores de ‘Bravissimo’, lejos de malinterpretar la situación del actor, le preguntaron sobre si quisiera volver a actuar o dirigir para televisión, teatro o cine. Amuchastegui fue claro en aceptar que la dirección tiene muchos condicionantes: “¿Dirigir? Claro, me encantaría. Pero no sé si tenga la capacidad física de hacerlo. De pronto, no en un proyecto largo, no una telenovela de ocho meses, seis días a la semana, doce horas diarias”.

Él sabe que la actuación se le facilita más y por eso lo dijo: “A esta edad prefiero actuar, por razones de aguante físico. Pero dirigir siempre me fascinó y creo que hice cosas bastante aceptables. Pero en este momento actuar es más fácil, porque nos son jornadas tan largas e intensas“.

Pero mientras vuelve a salir algo importante, Kepa Amuchastegui hace un par de llamados. A los que lo siguen en redes: “que me vean, que vengan” y a los que toman decisiones en producciones de televisión, series y cine: “que los que contratan, me recuerden. No se olviden de mí”.