Amuchastegui preocupó a sus seguidores y amigos, luego de que en LinkedIn pidiera ayuda para conseguir trabajo, porque desde hace un tiempo no ha podido volver a la televisión.

El actor dio detalles de su situación en ‘Lo sé todo’ y contó que sigue haciendo ‘castings’ para actuar, pero que todavía no le ha salido un papel, pues “cada vez escasean más los personajes de abuelo”.

El colombiano aclaró que sigue agradecido con los canales que por un buen tiempo le dieron trabajo, pero que en momentos de receso tan largos empieza la “angustia”.

Además, el actor —que en 2019 vivió una situación similar— recibió otro golpe.

El intérprete que le dio vida a Roberto Mendoza en ‘Betty, la fea’ contó que le cerraron su cuenta de YouTube, en la que buscaba una alternativa para ganar recursos, por infringir derechos de autor.

“Llevo seis horas diarias, durante estos últimos tres años, para publicar esos videos y la verdad el resultado es mínimo; es decir, no me he logrado convertir en el ‘youtuber’ de los famosos”, declaró en el programa.