El actor, director y guionista, Kepa Amuchastegui reapareció en redes sociales para pedir nuevementre trabajo. El cineasta utilizó la plataforma de LinkedIn para publicar un mensaje mostrando su necesidad de conseguir empleo, pese a que es muy reconocido en el país.

(Vea también: Pandemia golpea a actor de ‘Betty, la fea’, quien como ‘youtuber’ vive otra “decepción”)

En su publicación escribió: “Alguien sabe quién o qué empresa, qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audio libros. Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor, leo bien ymi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Gracias.”

No es la primera vez que el actor aparece en redes sociales con este tipo de peticiones. En 2019 ya lo había hecho y en esa oportunidad dio detalles de sus cualidades para ser elegido en cualquier empresa: “Si lo que he hecho durante los últimos 50 años no llama la atención, sé inglés, francés, italiano y puedo hacer traducciones”.

Los internautas reaccionaron ante su nuevo anuncio. Muchos de ellos le dieron a conocer plataformas en las que podría desempeñar distintos trabajos como Workana, pero también salieron a relucir ofertas en las que las personas recomiendan al actor a empresas que se encargan de hacer audiolibros.

Sin embargo, hubo uno que lo bajó de la nube y le dio a conocer que la inteligencia artifical se está apoderando de la industria, por lo que en el país se estaría dejando grabar con voces reales y se utiliza esta tecnología para sacar productos, pues sale mucho más económico.

Lee También

“Querido Kepa, ya le envié esto a la empresa con la que hago Audiolibros. Sé qué los harías de una manera fenomenal. Aunque te digo algo: estamos cerca del punto de no retorno. Apple ya publicó una tanda de audiolibros narrados con inteligencia artificial. No obstante, deseo de corazón que logres hacer varios. Es una experiencia maravillosa”, comentó uno de los seguidores del actor.