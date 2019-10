El actor generó, este fin de semana, decenas de mensajes de solidaridad de usuarios en redes sociales y se robó el foco de varios medios de comunicación del país, luego de que ‘La Red’ publicara la solicitud de empleo que hizo.

Fue tal el revuelo que el propio director de La W, Julio Sánchez Cristo, defendió, en Twitter, el trabajo del también libretista. Además, el actor Jorge Cárdenas mostró su preocupación por una noticia en la que Caracol Radio preguntó si Kepa era otra gloria olvidada.

Qué debemos hacer para apoyar a #kepa? No solo es un extraordinario actor,director y productor sino un ser humano excepcional;alguien alejado de excesos y derroche.Alguien así no merece más tranquilidad en su vejez.https://t.co/FHhsHEm6z4 — JorgeCardenas (@cardenasjorgee) October 14, 2019

Ante la ola de mensajes y publicaciones, el intérprete de ‘Roberto Mendoza’ en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’ aclaró la situación en El Tiempo.

“No he dicho que me han olvidado ni que me han dado la espalda […]. Ni Caracol ni RCN me han dado la espalda, al contrario se han portado muy bien conmigo”, dijo a ese diario el artista de 78 años de edad.

Al parecer y a juzgar por sus declaraciones en el periódico bogotano, Amuchastegui está explorando otros campos laborales, pues aseguró: “Yo he tenido trabajo en estos últimos años, pero en este momento, a octubre de 2019 estoy viendo qué otras oportunidades se dan, esa es la verdad”.

Para tranquilidad de quienes que se mostraron preocupados por su situación, el también director de cine y televisión agregó que a pesar de que no ser “excesivamente sociable”, aún lo llaman de canales y productoras independientes.

Aquí algunos de los mensajes de solidaridad que el actor motivó por su ¿confusa petición?:

No hay derecho, con todo el éxito que Kepa Amuchastegui le dio a los canales privados y hoy lo dejan olvidado. Con tanto actor malo grabando por carebonito, este sr actor verdadero actor, olvidado. pic.twitter.com/Kejoadsvim — William Sánchez (@willysan009) October 15, 2019

Recuerden algo: Kepa Amuchástegui dirigió La Casa de las dos Palmas.Posiblemente lo mejor que se ha hecho en televisión.Ahora se difunde en redes una petición suya en materia laboral. Es realmente muy triste que pasen por esto aquellos que llevaron nuestra mejor cara por el mundo — Jorge Mauricio 26 (@NuevoVoltaire) October 14, 2019