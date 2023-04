Días después de contar que está pasando por un gran momento personal y que incluso ha tenido que descubrir nuevas facetas más allá del periodismo, el también presentador contó con más detalles por qué renunció a Semana, donde trabajó solo unos meses.

Fue en una entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, del Cana Uno, donde el comunicador —uno de los más reconocidos y queridos del país— despejó una de las dudas que tenían varios de sus seguidores.

El expresentador de Noticias Caracol aseguró que su salida de la revista se dio gracias a un motivo “realmente muy profundo”, el cual lo llevó a replantearse su futuro profesional.

Juan Diego Alvira: por qué renunció a Semana

De acuerdo con lo narrado en el programa de chismes, hubo dos situaciones que le ocurrieron muy seguido y que las consideró como “detonantes”.

“Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, contó inicialmente Alvira en el medio mencionado.

Pero esa no fue la única vez que le recordaron su paso por la televisión. De hecho, su hija fue la otra persona que lo puso a pensar si realmente quería seguir laborando en la revista.

“Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”, agregó el periodista.

Justo después de eso fue cuando decidió dar un paso al costado de la revista y enfocarse en su regreso a las pantallas. Aunque no confirmó si ya tiene trabajo, sí dejó claro que próximamente estará dando noticias sobre su regreso a los medios de comunicación.

“Hay una posibilidades laborales muy interesantes. Vienes muchas otras, ya les contaré, ya vendrá el momento adecuado para que pueda contarles cuál va a ser ese gran anuncio”, concluyó en la mencionada entrevista.