Tras la reaparición de ‘Memo’ Orozco en el programa ‘Lo sé todo’, en donde el expresentador de ‘Sábados felicitos’ contó la dura situación que vivió tras pandemia, que le ocasionó una fuerte crisis económica, le contamos sobre otros famosos caídos en desgracia a los que la televisión colombiana abandonó.

Orozco, que sale de la crisis trabajando en venta de muebles artesanales, contó lo difícil de volver a encontrar trabajo tras su paso por la televisión.

(Vea también: ‘Memo’ Orozco, luego de ‘Sábados felices’ y de estar “quebrado”, anda en impensado negocio)

“Todo el mundo lo ve a uno y supone que ese trabaja en televisión y es millonario. ¿Cuál millonario?, uno no tiene plata”, dijo el también cantante al programa de entretenimiento.

Sin embargo, no es solo ‘Memo’ Orozco. Aquí una lista de famosos que han salido a pedir ayuda.

Álvaro Lemmon, el ‘Hombre caimán’, vendiendo mochilas y DVD para sobrevivir

Instagram @alvarolemmon

En 2021, el comediante de ‘Sábados felices’ contó que no la estaba pasando nada bien y que tuvo que recurrir a vender mochilas en Santa Marta para ganarse de $ 20.000. $ 40.000 diarios.

Por ese entonces, el hombre de 75 años contó que no tenía trabajo y que lo habían abandonado. De esa manera, muchos colombianos se unieron para ayudar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alvaro Hombre Caimán Lemmon (@alvarolemmonoficial)

Captura de pantalla: Caracol TV

“Alguien sabe quién o qué empresa, qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audio libros. Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor, leo bien y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor”, fue la sentencia de quien fuera tan recordado en los 90 y 2000 por sus papeles.

El actor, que se dedica a Youtube, ha pedido que le abran las puertas para ser actor o hasta para narrar libros. Aunque recientemente en ‘Bravissimo’ aseguró que no está en la miseria, pero que sí está buscando oportunidades para volver a trabajar.

María Cecilia Botero pidió ayuda y lo logró

Foto: Tomada de Instagram @mariacebotero

Una de las primeras presentadoras de ‘Día a día’ y reconocida actriz, en 2016 pasaba por momentos difíciles que le marcaron la vida.

Lidiando con una enfermedad complicada, Botero anunció hace 7 años que la enfermedad de lupus que la aquejaba, la alejó de la televisión, en donde con los años no había cabida para personas como ella.

“Me he tenido que retirar por temas de salud. Tengo problemas autoinmunes (…) Juventud, belleza y silicona, fundamentalmente. Ya uno no cabe dentro de eso porque ya uno no es ni joven ni bonito ni le cabe la silicona. Entonces uno se queda con el talento y eso no alcanza”, decía.

Sin embargo, su talento le ayudó y llegó a protagonizar la película Encanto, dando vida a la ‘abuela Madrigal’ y consagrándose como una de las más grandes.

Alfredo Gutiérrez pidió ayuda para no morir en la miseria

Alfredo Gutiérrez/ Captura de pantalla ‘Buen día, Colombia’

En diciembre de 2022, el cantante vallenato Alfredo Gutiérrez, lanzó un grito desesperado en ‘Buen día, Colombia’ en donde aseguró que, a pesar de su éxito y talento, las cosas no estaban saliendo bien.

“No quiero morir en la miseria como han muerto la mayoría de grandes artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con el patrimonio de uno”, aseguró Alfredo Gutiérrez.

Su lamento se dio porque no le pagaban regalías sobre sus canciones.