Alfredo Gutiérrez, ídolo musical en Colombia, hizo pública la molestia que tiene por el manejo de las regalías que recibe por parte de las disqueras, situación de la que se ha quejado varias veces en los últimos meses.

El sucreño, quien todavía no ha sido homenajeado en el Festival Vallenato, estuvo acompañado de Norys Gutiérrez, hija y representante del artista nacido el 17 de abril de 1940.

Luego de una conversación que tuvo en ‘Buen día, Colombia’ en octubre acerca de ese tema, en esta ocasión dejó una dura sentencia en una nueva charla sobre esa realidad.

En una nueva entrevista con el matutino de Canal RCN, el artista de 82 años no solo denunció que no le están reconociendo sus regalías como compositor y arreglista, sino que tampoco percibe ingresos por el uso de su música en las plataformas digitales. Allí, dejó una dura queja.

Norys Gutiérrez, hija del vallenato, afirmó que al ver los contratos de su padre encontró esa inconformidad, la que señala se presenta en otros casos en los que “no se les está pagando esos porcentajes que ellos deben ganar”. De hecho, en el informe de ‘Buen día, Colombia’, indicaron que el valor recaudado por las regalías trimestrales no supera los 150.000 pesos.

“Cuando viene la pandemia, nos damos cuenta que no podemos salir a la calle a trabajar y ahí es cuando vemos las grandes falencias que hay en el tema de los contratos con los artistas sobretodo en esta parte digital porque realmente la ganancia ahora mismo está ahí”, afirmó Norys Gutiérrez.

El ícono vallenato explicó cómo fue la época en la que hizo los acuerdos, por los que ahora soltó la frase sobre su situación económica, a pesar de su largo legado.

“Cuando fundé, con Calixto Ochoa y César Castro, ‘Los corraleros de Majagual’ le hacían firmar a uno para poderle grabar las canciones unos contratos entre líneas, con una letra chiquita que uno no entendía. Cuando liquidaban regalías a los tantos años le daban a uno 100 pesos, 200 pesos, y de la música por redes sociales ahora si acaso he recibido algunas veces ahora 100, 200 o 500 pesos”, contó.

Gutiérrez manifestó que ha grabado, arreglado e interpretado más de 500 canciones para Colombia y el mundo, con éxitos que han llegado a destacarse en países como México. Por eso, hizo la comparación.

“Yo debiera estar viviendo de eso. Allá [en México] los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde el año 1961 grabando discos y yo nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustentos para vivir”, recordó.