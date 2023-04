Varias generaciones de colombianos han tenido contacto con ‘Memo’ Orozco, pero no hay dudas de que ‘El fenómeno del niño’ y ‘Sábados felicitos’ fueron apariciones que marcaron su carrera. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y él aceptó que llegó a la quiebra.

En medio de la pandemia del COVID-19, cuando todo el mundo emprendió y apostó por nuevos negocios para poder sobrevivir y superar la crisis, el presentador tuvo un proyecto de venta de camisetas y quiso volver a conectarse con los públicos infantiles por medio de un podcast para niños. Y aunque en 2021 él mismo había dicho que esperaba superar los problemas, parece que la situación siguió mal.

(Vea también: ‘La Gorda’ Fabiola se abrió sobre accidente que vivió fuera de ‘Sábados felices’: “Lloré”)

Y un par de años después de aquel testimonio, ‘Memo’ habló con el programa ‘Lo sé todo’ y dio detalles de lo que ha pasado en estos últimos años, llegando a contar la quiebra que tuvo que asumir.

¿Qué pasó con ‘Memo’ Orozco?

Con dureza, pero con sinceridad, el presentador resaltó una dura realidad de los personajes que trabajan en medios como la televisión: “Todo el mundo lo ve a uno y supone que ese trabaja en televisión y es millonario. ¿Cuál millonario?, uno no tiene plata”. Según él, es un mito que muchos creen pero solo es posible vivir de los medios en Estados Unidos u otros países.

Y como en ese momento tenía posibilidad de salir de la crisis con varios negocios, ahora dice que las cosas siguieron mal y tocó fondo:

“Perdimos mucha plata en los arriendos, el agua y la luz no paraban. Y se quebró uno, es de los momentos en los que uno dice: Estoy quebrado”.

Incluso, en un relato fuerte y crudo, confesó el punto al que llegaron en su casa, para no pasar hambre: “Había unas galletas que se mohosearon, no había más para comer y tocó comer galleta que estaba, un poco, mohoseada y verde”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)





Para terminar de dar su panorama, ‘Memo’ Orozco contó que con un proyecto de venta de muebles ha ido pagando deudas. Pero los bancos están encima y él manda un mensaje claro: “Muchísimas personas tenemos el problema del dinero, de la comida, de las deudas; eso no lo entienden los bancos. Llaman para saber por qué no ha pagado las deudas; porque no he tenido”.

Más allá del pasado mediático del bogotano, que lo tuvo en radio, televisión, teatro y con su nombre iluminado, las cosas cambian y este es un testimonio más de los tantos que han caído en desgracia. Aunque la gran actitud y alegría de ‘Memo’ lo han mantenido con proyectos y presentaciones que lo mantienen vigente.