La artista estuvo con Natalia Ramírez (que hizo de Marcela Valencia) y Julio César Herrera (Fredy Contreras en la novela) en ‘Amor y fuego’, programa de Perú, hablando del fenómeno mundial que se volvió la producción.

(Vea también: Qué fue de actriz que hizo de Mariana en ‘Betty, la fea’; le va bien en EE. UU.)

Pasaron varias escenas donde Patricia Fernández alardeaba de que había hecho 6 semestres de finanzas en la San Marino, universidad inventada para la novela, y a los conductores peruanos les quedó la duda de por qué ella nunca terminó.

“Nunca se planteó como por qué razón ella no siguió. Yo me imagino que la ‘peliteñida’ no siguió porque era bruta para eso, no hay nada qué hacer. No tenía quién la mantuviera y se casó”, dijo Lorna Cepeda.