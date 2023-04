Cada día aparecen más datos de la tercera parte de la exitosa telenovela ‘Yo Soy Betty La Fea’, que estaría preparando el canal RCN para la plataforma Prime Video. Ahora, Carlos Ochoa, experto en telenovelas, habló con el actor Mario Duarte, quien interpretó en 1999 al divertido personaje Nicolas Mora. Duarte le reveló detalles de la creación de esta producción.

“Esta conversación puede alterar mis pretensiones de negocios con RCN, la idea está ahí en el papel, y yo creo que está todo el mundo hablando de esto allá, pero todavía nos queda este par de meses de mayo y junio en el que se cristaliza o se deja a un lado, porque es un proyecto muy grande y muy ambicioso.”

Cuando Ochoa le preguntó qué le gustaría que pasara con Nicolás Mora 20 años después y si le gustaría que estuviera feliz con la peliteñida, respondió confirmando más la noticia de la creación de ‘Betty, la fea 3‘.

“No, Carlos, tu sabes más que yo; mejor ahora hablamos tú y yo en privado y me cuentas qué es lo que sabes. Yo lo que sé es lo que me dijiste, Mario estamos pensando en hacerlo y yo me quede como un poco estupefacto ahí cómo que es esto ? Porque no creas, me da miedo, siempre son 20 años, yo no he hecho el personaje, no estuve en la obra, no he participado de esos ‘revivals’, porque respeto mucho a Nicolás Mora, me parece un gran personaje, todavía necesito digerir muy bien esto”.

El actor no se arrepiente de no haber estado en la obra de teatro de la telenovela llamada ‘ Betty en Teatro’, según él, no se llegó a un acuerdo, aún cuando ya había participado de los ensayos.

“Yo no estuve ahí porque no sucedió, ni del lado de acá ni del lado de allá, preferí con Fernando Gaitán, que en paz descanse, que hasta el final fuimos muy amigos, preferimos los dos seguir siendo amigos y no discutir por pendejadas y lo dejamos ahí y ahora mira ahora estamos frente a esa posibilidad.”

Asegura que no lo invitaron a la obra y no pudo ver el trabajo de Jairo Ordoñez, quien le dio vida en las tablas al mejor amigo de Betty.

Mario ya acumula 33 telenovelas, seis películas, dos premios Tvynovelas y una India Catalina, hace personajes de villano para televisión y plataformas, pero en la calle todavía lo confunden con Nicolás, asegura que la gente se molesta cuando él les aclara que no es el personaje.

Ahora prepara dos conciertos en Medellín con sus canciones de solista y las de su banda la Derecha. El primer ‘show’ se agotó y por eso decidió abrir una segunda fecha. El escenario elegido es Mero Bar lugar de los humoristas Frank Martínez y Chicho Arias famosos por Mastechef Celebrity.

En el pasado hizo cuatro discos de rock alternativo en los 90, con la banda La Derecha, el grupo se despidió en 2019. Su gira de conciertos se llama ‘Oír a Mario’, que se lee para adelante y para atrás como un palíndromo, será el 21 y 22 de abril.