En la conversación, de forma descomplicada y tranquila, siempre manteniendo su estilo y autenticidad, Juan Diego Alvira, que busca trabajo en medios, destapó las cartas para el medio que quiera contar próximamente con él. No es una lista larga, pero da prioridad para hacer periodismo a su manera, buscando un lugar ideal para su labor y que den condiciones para la tranquilidad de su familia.

Como cualquier persona y como todos los trabajadores del mundo, el aspecto económico es primordial, el presentador no lo oculta: “A mi próximo empleador, que me dé el sueldo que me permita vivir con mi familia, mantener la vida que llevo”. Lejos de ser pretencioso o buscar ser una estrella, se escucha en su voz como algo muy importante de cara a aceptar un nuevo reto en el periodismo, luego de su paso por medios como Noticias Caracol.

(Lea también: Juan Diego Alvira confesó sorpresas que se llevó de Vicky Dávila, trabajando en Semana)

Las exigencias o inamovibles de Alvira no son solo en temas económicos, también hay aspiraciones para el trabajo en sí, por eso le cuenta a ese próximo empleador sobre sus expectativas:

“Que me deje innovar y se despabile, un poco, de la forma vieja de hacer periodismo de la que estamos cansados; con noticieros aburridores. Que se la juegue por alguien que quiere apostar por cosas diferentes en los noticieros de televisión”, dijo Alvira a Pulzo.



(Vea también: Juan Diego Alvira puso fin a “carreta” que hablaban sobre su paso de Caracol a Semana)

Después de sus pasado en CityTv y Caracol Televisión, como reportero y presentador, el paso por un medio digital mostró otro ángulo de Juan Diego Alvira y él se presenta así: “Si usted me quiere contratar va a encontrar a un periodista apasionado por esto, dispuesto a trabajar 24-7. No cobrará extras, y con esta reforma que se viene, podría ser favorable. No va a cobrar horas nocturnas ni dominicales”.

La idea de seguir por los nuevos medios entusiasma a Juan Diego Alvira, así lo dejó saber a Pulzo:

“En un momento en el que los noticieros espantan a los televidentes, adicionalmente, la televisión ha perdido mucha audiencia y cada vez es más potente la fuerza de las cosas digitales. Que me permitan hacer el periodismo que quiere la gente”.

¿En qué trabaja Juan Diego Alvira actualmente?

Son bastantes los televidentes y usuarios de redes sociales que están pendientes de lo que será el siguiente paso laboral de Juan Diego Alvira, después de su corto paso y sorpresiva salida de Revista Semana. Y así como contó lo que fue trabajar con Vicky Dávila y la relación que tuvieron, ahora habla sobre su proyecto de noticiero en su canal de Youtube.

Mientras consigue trabajo en medios de comunicación, el expresentador de Noticias Caracol y periodista de Revista Semana se lanza como emprendedor digital y pide ayuda de sus seguidores para consolidar su nuevo proyecto, buscando una nueva forma de hacer un noticiero.

Siempre hay críticos y molinos que soplan su viento en contra, pero el periodista quiere luchar contra eso y ser la voz del público: “Puede que suene iluso o quijotesco, pero que digan que ese es el noticiero que nos representa y que queríamos”.

Este solo es un fragmento de lo que dijo Juan Diego Alvira en su paso por Pulzo, pero hay más temas interesantes y que muestran abiertamente lo que es como persona y periodista.