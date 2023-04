Desde que se conoció que el comunicador ya no iba más como presentador de Noticias Caracol, en redes sociales comenzaron a aparecer diferentes especulaciones sobre cuál era la razón de su partida.

Aunque en principio él mismo aclaró que su salida se dio porque quería iniciar otro tipo de proyectos, algunos de sus seguidores aseguraron que detrás de la decisión estaba el tema del sueldo.

Y es que pese a que nunca se reveló cuánto era su salario en la revista, algunos especularon que podría tener uno de los sueldos más altos del medio.

Esta semana durante una entrevista con Tropicana, el periodista fue consultado sobre la verdadera razón de su salida del canal y sobre si era verdad que había sido por dinero.

“Mi salida de Caracol fue una salida pensada y calculada. La verdad, hace mucho tiempo venía pensando en salirme de Caracol dado que quería hacer otras cosas. Duré año y medio pensando en salirme de Caracol”, dijo inicialmente el ibaguereño.

En su versión, después de 11 años en Caracol sentía que ya había cumplido su sueño de estar ahí, por lo que quería arriesgarse a buscar nuevos retos.

—Yo quería hacer otras cosas. Esto no es carreta, pero yo había pensado irme a montar mi propio canal de YouTube y se atravesó la propuesta de semana. Esas son cosas que uno las piensa y las decide con la esposa— agregó.

—Se atraviesan 50 millones de pesos ahí— dijo uno de los integrantes de la mesa de la emisora.

Esto desató la risa de Alvíra, quien admitió que sí recibía un sueldo superior al que tenía anteriormente, aunque no reveló las cifras.

“Sí, pues no 50, pero sí se atraviesa una propuesta para ir a aprender y sumergirse en ese mundo y no arriesgarse porque siempre a uno le da miedo jugársela solo”, comentó el periodista.

El mismo integrante de la cadena radial insistió en el tema del sueldo e insinuó que para que lo hubieran sacado de televisión para mandarlo a un canal de YouTube es porque había un buen incentivo.

“Se lo puedo garantizar y jurar que no fue así. Eso fue más especulación, murmuración y carreta. Eso es lo que dice la gente. Yo entiendo que es difícil que a la gente le quepa en la cabeza la idea de dejar una empresa y un canal como Caracol. Yo no me fui por plata. Se los digo poniendo por delante incluso a mi familia. Yo no me fui por plata. Fue una cosa equivocada que se creó dentro del imaginario de la gente, pero no fue por plata”, concluyó.