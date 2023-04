Al igual que una reconocida artista de Hollywood demostró ser fanática de ‘Betty, la fea’, una estudiante de la Universidad Distrital demostró su interés en esa producción de Canal RCN que le dio la vuelta al mundo.

Así, Angélica María Padilla Pardo se encargó de llevar a cabo una tesis de grado en la mencionada institución para darle un seguimiento académico a la protagonista con sus acciones dentro de la historia que se desarrolló alrededor de una empresa de moda.

“Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar”.

