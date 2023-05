Camilo Pardo, conocido como ‘el Mago’, se convirtió en uno de los personajes más controversiales y discutidos en el último tiempo en redes sociales. Empezando por sus sesiones de humor pesado y sin corrección política en el ‘show’ llamado ‘Fucks News’, pero aumentando mucho más los señalamientos por su participación en ‘Survivor, la isla de los famosos’.

El mencionado ‘reality’ entregará 500 millones de pesos a su ganador y ya tiene a sus tres finalistas: Aco Pérez, Juan del Mar y el mismo Camilo Pardo. Y para calentar esa definición, en el programa ‘Buen día, Colombia’ decidieron invitarlos para que dieran la cara a los televidentes, después de estar en la isla y no haberse pronunciado sobre quién iba a llegar a la gran final.

Sin embargo, ‘el Mago’ llego con los taches arriba y preparado, ya que en este espacio del Canal RCN, muchas veces criticaron su forma de actuar en la isla y las estrategias que usaba para competir y sacar a los demás. Y antes de que empezaran las preguntas complicadas y que lo pusieran en aprietos, él se adelantó.

Cruce de ‘El Mago’, de ‘Survivor, la isla de los famosos’, con Violeta Bergonzi

El presentador Mauricio Vélez inició con las preguntas a Camilo Pardo y se notaba que él quería decir algo antes de que lo confrontaran, por eso interrumpió el saludo y aprovechó cuando Violeta empezó a hablar. Vélez dijo: “Camilo, ‘magazo’” y la respuesta fue un seco y directo: “Mucho gusto”.

En ese momento, la presentadora quiso hacer un chiste para dar a entender que ‘el Mago’ convencía a todos y le dijo a su compañero en la presentación: “No lo mires mucho a los ojos”. Mauricio Vélez quiso seguir con la conversación y preguntó:

“¿Cómo estás? Bienvenido. Tengo la impresión de que fuiste tan buen participante, que lograste generar en los demás un temor increíble y todos decían – es maquiavélico – ¿Cómo te sientes?”.

Con tono sarcástico volvió a intervenir Bergonzi: “Es que los manipuló”. Y ahí llegó la oportunidad para que ‘el Mago’ Pardo sacara lo que tenía guardado:

“Yo me siento bien, bastante bien [risas]. He escuchado que aquí, en ‘Buen día, Colombia’, han hablado mal de mí. Especialmente las chicas. Vamos a enfrentarnos”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Estas palabras tienen varas lecturas, ya que en el ‘reality’ él se caracterizó por ser estratégico y buscar siempre que los demás mostraran sus puntos débiles. Pero en sus sesiones de humor pesado, junto a su socio Camilo Sánchez, el mismo Pardo ha mostrado que siempre tiene algo para atacar fuerte a sus contrincantes.

Pero la presentadora se caracteriza por no guardarse nada, no tener filtros al hablar, mucho menos medirse con los invitados. Por eso siguió el cruce y aceptó que siempre lo criticaron: “Total, me encanta que te cuenten, porque nos están viendo. Hemos hablado muy, muy mal de ti”. Aunque Aco Pérez intentó meterse en este ida y vuelta, diciendo que también lo criticaban, Violeta Bergonzi dijo que con él era normal por su personalidad.

El señalamiento del polémico ‘Mago’ fue a las dos presentadoras del programa, pero en el set solo estaba Bergonzi, mientras que Ana Karina Soto estuvo por fuera un buen rato. Así que el cruce llegó hasta ahí y prefirieron hablar de Juan del Mar por su tanga, otro de los temas comunes en ‘Buen día, Colombia’ cuando se referían a los capítulos de ‘Survivor, la isla de los famosos’.