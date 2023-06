En ‘Masterchef celebrity’ se han dado a conocer mucho más algunos famosos que tienen visibilidad en un nicho y que en el concurso de cocina han tomado fuerza. Uno de ellos es ‘Chicho’ Arias, comediante paisa que se caracteriza por su gran actitud y que siempre sacó humor por su peso.

Sin embargo, más allá de su trabajo, estaba teniendo cada vez más problemas con su salud y decidió hacer un cambio radical en su vida, buscando dejar de lado las preocupaciones para su familia.

Y en una entrevista en ‘Buen día, Colombia’, del Canal RCN, el extaxista y actual integrante del programa ‘Duro contra el mundo’ confesó todo lo que ha venido pasando en su vida y los cambios que se han presentado.

‘Chicho’ Arias destapó sus problemas de peso y los cambios después de ‘Masterchef celebrity’

Así como lo ha mostrado en sus rutinas de humor, ‘Chicho’ muestra que no tiene ningún problema con su aspecto, tampoco con lo que marca la balanza, pero el tema de la salud empezó a cambiar la visón de su situación:

“Con la obesidad, nunca he tenido un problema ni complejo; voy a la playa y me quito la camisa, no me meto a la piscina con camisa. Hace 20 años empecé a ganar peso, hacía deporte, no era el deportista de alto rendimiento. Era serio y juicioso, hacía 3 o 4 horas de natación”.

Sin embargo, dejó de practicar natación y siguió comiendo como si lo hiciera: “Comía mucho, dejé de nadar y seguí comiendo mucho, entre empanada y arepa, ahí pasó esto [el peso]”. Y es que, llegó a pesar 130 kilos, por eso empezó a reflexionar y el ejercicio apareció en su vida, otra vez: “Después de que pasé el límite de los 100 kilos, uno sabe que no hay vuelta atrás. Pero en una etapa de la vida empecé un proceso pa bajar de peso y empecé a caminar, hacer ejercicios de fuerza y a trotar”.

Y apareció un nuevo problema, por su alto peso, empezó a tener dolores en una de sus rodillas, que siempre le molestó, pero se convirtió en una osteocondritis: “Un médico me dijo que esa rodilla se puede explotar”. Y para solucionar esta situación, le indicaron que debía pasar por el quirófano y buscar aliviar el dolor, pero obligándose a un año de recuperación y dejar de trabajar.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

‘Chicho’ Arias se mandó a quitar el 80 % del estómago

La otra solución era practicarse un sleeve gástrico, que consistía en quitarse gran parte del estómago y cambiar completamente sus hábitos de vida y alimenticios. En el caso de ‘Chicho’ Arias era un 80 % y esa fue la decisión que tomó, contando su experiencia así:

“Los primeros días de operado, me sentaba en la mesa con mi esposa, mi hija, mi familia, mis amigos. Ellos comían pollo frito, pollo asado y yo con 3 onzas de líquido. No me importaba, porque estaba lleno”.

Pero el cambio fue muy grande, porque acepta que antes comía bastante y no ponía límites: “Me comía 6 presas de pollo, a la sexta me ofrecían la séptima y yo decía: ‘Ya no más, estoy muy lleno, no me cabe, estoy hasta aquí [señala la garganta]’. Ahora me pasa exactamente lo mismo, pero con una”.

La felicidad de ‘Chicho’ es evidente, lo expresa tal como cuando se sube a un escenario para sus habituales rutinas de humor. Los resultados se cuentan y se ven, sobre todo, desde que salió en 2022 en ‘Masterchef Celebrity’:

“Hace un mes larguito, después de la cirugía, he perdido 18 kilos y no me he enfermado, no me he mareado, ni me he sentido desmayar, no me ha dado absolutamente nada… La primera vez que me vi diferente en el espejo me impresioné, no me entristecí sino que me impresioné. Dije: ‘Ay, los cachetes’ [risas]”.

Captura de pantalla 'Buen día, Colombia'

Según su relato en el programa mañanero del Canal RCN, la rodilla le duele mucho menos, ya camina con mayor frecuencia y va a empezar a trotar, incluso su esposa también se ha visto beneficiada: “Mi esposa me dice que estoy roncando mucho menos, que ni me escucha y esa cosa es muy bonita, que estaba roncando demasiado. Todo eso se va mejorando y eso no tiene precio”.

Para finalizar su historia, ‘Chicho’ dejó un mensaje que es un llamado para quienes pasan por problemas similares y que tienen su vida en riesgo:

“Me gusta mucho sentirme aliviado, sentir que estoy bien. Sobre todo, la idea de saber que no me voy a morir ligero ni de repente. Eso me encanta [risas]”.