Para nadie es un secreto que Martha Isabel Bolaños tiene un carácter fuerte y duro, más allá de los papeles que ha representado en las diferentes novelas en las que ha participado. Y como en ‘Masterchef Celebrity Colombia’ empezó a causar resistencias, la locutora Natalia Sanint decidió ponerse abiertamente en su contra y hacerlo más que visible.

En la prueba que se vio el jueves 22 de junio de 2023, hubo mensajes de ida y vuelta, agresivos y que plantean una rivalidad a futuro en el programa. Dependiendo si estas dos mujeres siguen adelante o alguna se despide antes de llegar a las rondas finales.

Empezó la pelea de Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint en ‘Masterchef Celebrity Colombia’

Martha ya tuvo gestos que no gustaron con carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán y el sacerdote Walter Zapata, siempre durante las pruebas, sin ocultarlo ante las cámaras, pero no diciendo nada en los testimonios que da al inicio y final de cada programa. Pero esta vez habló duro para responder a Natalia, que es conocida por su trabajo en Olímpica Estéreo y no tanto en la televisión.

Todo empezó cuando a misma Sanint tuvo la posibilidad de formar su equipo, para una prueba en la que también iban a cocinar los jurados del programa, y ella tiró el primer ‘vainazo’ y la presentadora Claudia Bahamón le preguntó si era por alguien en especial:

– Natalia: “Me cae bien y pienso que hay que escoger para el equipo gente que es chévere y que no me va a regañar. Escojo a Julio”.

– Claudia: “¿Quién te regaña?”.

– Natalia: “No, estoy jodiendo, nadie me regaña”.

Pero la misma Natalia Sanint contó frente a las cámaras del programa que Martha Isabel la regañó y tuvo una mala actitud en una prueba anterior. Y la propia señalada entendió el ‘vainazo’, ya que también se refirió al tema:

“Nada qué ver, es una persona con la que no me interesa acercarme, eso que hizo frente a las cámaras me dejó desconcertada… Necesito fuerza vital para aprender a cocinar, no para complacer ni agradarle a nadie”.

Después de que pasaron casi todos los turnos para elegir a un compañero, quedaron Bolaños y ‘El negrito W’, y la elección de Natalia no la llevó a dudar y dijo que no iba a dar razones para esta decisión. Por eso Martha Isabel llegó al equipo que lideraba Karoll Márquez y dejó salir toda su rabia, con grosería y evidente incomodidad:

“¿Por qué me tienen esa fama tan hiju…”.

Además, en su momento de confesión frente a las cámaras también se desahogó: “Esa famita de regañona, mandona, maltratadora, como dijo Natalia, no se lo aceptó”. Y hasta dijo que su nueva gran rival no era sincera porque todos los días le hablaba y la saludaba bien: “¿Por qué no es frentera?”–

Al final del programa y después de terminar de cocinar y de las respectivas evaluaciones, Claudia Bahamón anunció que el equipo perdedor, que se quedaba con delantales negros y con riesgo de eliminación, era el de Natalia Sanint. Eso llevó a la celebración feliz y caliente de Martha Isabel Bolaños, que mandó de vuelta los ‘vainazos’:

“La justicia divina, todo se equilibra, los chacras se alinean [risas]”.

Y cuando se supo que el equipo de la misma Martha Isabel había sido el mejor, hubo celebración de la actriz y la locutora anticipó que podían pasar cosas malas.