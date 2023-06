Martha Isabel Bolaños se ha convertido en una de las participantes de ‘Masterchef celebrity’ que más da para hablar; tanto por cosas buenas, como por aspectos negativos. Y en la prueba para conocer el tercer eliminado de la competencia de cocina, debido a los comentarios sobre Zulma Rey y su buena preparación, hubo otro gesto de la recordada ‘Pupuchurra’ de ‘Betty, la fea’ que no gustó.

Bolaños saca sus habilidades y conocimientos como buena cocinera, pero su personalidad ha empezado a motivar resistencia en participantes y televidentes. No han pasado inadvertidos los alegatos y los comentarios que hace, ya que considera menos hábiles para la competencia a algunos de sus compañeros.

Y ahora, ante los elogios a Zulma, que había tenido muchas críticas en retos anteriores, Martha volvió a mostrar que quisiera que la consideraran como a otros famosos que están en el mismo programa.

Críticas al plato de Martha Isabel por exceso de ajo, en ‘Masterchef celebrity’

Al momento de poner calificaciones a los que estaban en riesgo de salir del programa, los chefs llamaron primero a Martha Isabel Bolaños y ella pasó con su ‘Lomo intenso’. Esta preparación, a pesar de causar buenos comentarios, también tuvo críticas.

El chef Christopher Carpentier empezó probando y soltó un comentario duro, ya que intentó asesorar a Martha Isabel y ella prefirió escuchar a Luces Velásquez y otros compañeros que estaban salvados y mirando desde el balcón. “Yo lo llamaría ‘el rechazo’”, dijo el chileno antes de decir que la carne estaba en un buen término.

Después, volvió a referirse al rechazo de su ayuda: “Yo no tengo nada que ver con este plato; ni lo bueno, ni lo malo. Si hay algo bueno, se lo agradece a Luces. Si hay algo malo, se lo agradece a Luces”.

Para no dejarse llevar de los comentarios, que podían ser tomados entre reclamos y chistes, Martha dijo: “Usted me dejó morir, me rechazó, se delicó”. Pero en una parte más seria, Carpentier dijo que los champiñones estaban bien, pero la papa estaba pasada de ajo.

Después fue turno para Jorge Rausch, que ratificó lo del exceso de ajo en el plato: “Mucho ajo… Estoy de acuerdo con ‘Chris’”. Y Nicolás de Zubiría explicó: “Me encanta el punto de la carne, está fenomenal. Totalmente de acuerdo el tema del ajo, no es la cantidad, sino cómo lo están usando”.

Tal vez, uno de los comentarios de los participantes que más llamó la atención fue el de la misma Zulma, que sabiendo que no es la más experta en la cocina, dijo sobre el comentado exceso de ajo: “Ni yo cometo ese error”.

Zulma Rey se llevó los elogios y Martha Isabel Bolaños quería esos comentarios

Después fue el turno de Zulma y ella llegó al atril con su plato ‘Me caigo, me paro’, ya que se cayó el plan de su primera receta y se paró con una segunda para buscar salvarse. Y al probar la carne que hizo la actriz, empezaron las buenas calificaciones.

Aunque Christopher Carpentier dijo que debería organizarse bien a la hora de cocinar, para que así el plato salga bien y como se planea desde el principio, elogió el término y el sabor de la carne. En la misma vía llegó la opinión de Jorge Rausch, que le sugirió a Zulma Rey tener más cuidado al emplatar y en las dimensiones.

Pero el que más elogios tuvo para Rey y su plato fue Nicolás de Zubiría: “La salsa, linda, buena textura… todo perfecto [de sabor]”. Aunque la inclusión de quesos asimétricos no gustó, el chef costeño destacó: “Carne divina, perfecta, jugosa, buen término”.

Y el elogio que hizo De Zubiría, dejando a Zulma en lo más alto, fue el siguiente:

“Eres, de los que están en esta competencia, la que más está aprendiendo y ganándole terreno. De los que vienen de 0 a 100, ahí estás tú”.

Y la respuesta de Martha Isabel Bolaños mostró celos y deseos de algo similar, porque no le han dicho nada parecido en esta edición de ‘Masterchef celebrity’, a pesar de ser buena y no ser tan inexperta como Zulma Rey:

“Me encantaría recibir el mismo comentario en algún momento”.

Y los televidentes también notaron esa actitud, expresándolo en publicaciones de Twitter, ya que no es la primera vez que tiene este tipo de reacciones.

Al final, el perdedor de la prueba fe el padre Walter Zapata, él se despidió de la cocina con lágrimas y dejando buenos mensajes a los famosos con los que compartió varias semanas. Mientras que en el ambiente entre los que quedan ya hay picante y calentura.