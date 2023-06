A lo largo de su carrera como actriz, la caleña ha interpretado diferentes personajes malvados que despiertan amores y odios en los televidentes.

Uno de ellos fue el que hizo con ‘Martina Pumarejo García’ en la telenovela ‘Ventino: el precio de la gloria’, que personificaba a una productora musical muy reconocida que llevó a cabo un plan de venganza contra una amiga que había tenido hace años.

Pero darle vida a ese personaje no fue fácil, pues según contó la misma actriz debía hacer escenas que ella misma sabía que no iban a ser bien vistas por la audiencia.

“Una de las cosas más gratificantes que me dejó ‘Martina’ fue que sabíamos que iba a ser un personaje difícil porque tiene mucho peso dentro de la historia, pero su accionar es terrible”, le contó a su hermana Sylvana Gómez en su podcast.

Cómo ‘Masterchef’ ayudó a Carolina Gómez para papel en Caracol

Antes de participar en la mencionada novela, la Señorita Colombia en 1993 pasó por el ‘reality’ ‘Masterchef Celebrity’, del Canal RCN, donde vivió un susto que la puso a llorar.

Su desempeño y la actitud que mostró en el programa de cocina fueron claves para que los televidentes conocieran la versión más real de ella, la cual evitó que la señalaran más adelante por su papel de ‘Martina’.

“Curiosamente creo [que] la vida y el universo son como un tetris y, si uno lo deja ser, las fichas se acomodan solas. ‘Masterchef’ sirvió mucho para que yo me pudiera dar el lujo de hacer a ‘Martina’. ‘Masterchef’ le permitió ver a la gente a la Carolina de los pantalones cargo con los tenis, la que le gusta tirarse en paracaídas, que si me corto vale huevo y que si me quemo echa el madrazo”, reconoció la actriz.

Y es que recordó cómo la veía la gente antes de pasar por el mencionado ‘reality’, ya que siempre era mostrada como la exreina de belleza.

“La gente ha creado un personaje y crearon a una Carolina en el imaginario de cada uno de ellos, que era la reina… y la persona dejó de existir. Los mismos medios se encargaron de dar esa imagen, no por malo o bueno. Siempre salía como una persona superseñorial y yo no soy así”, agregó Gómez.

Respecto a su personaje de ‘Martina’, Carolina Gómez reveló que al principio recibía malos comentarios, pero con el paso del tiempo eso fue cambiando para bien.

“Yo estuve 7 meses en donde todo el mundo, después de cada escena, me decía: ‘Uy es que la odio’. Yo decía: ‘Dios mío, esta energía la estoy recibiendo todos los días… qué mala vibra’ […] Es muy chistoso porque hoy en día salgo a la calle y la gente me dice: ‘Uy, usted cómo es de mala’. Pero me lo dicen con una sonrisa de oreja a oreja”, señaló la actriz.