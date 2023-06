Aunque no dio muchos detalles de lo sucedido, la comunicadora se mostró intranquila por la situación de inseguridad por la que está atravesando la capital del país.

Según explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram, en los últimos días fue víctima de un delincuente en motocicleta que le arrebató su celular, el cual había adquirido hace poco tiempo.

“Me robaron mi celular nuevo, que estaba estrenando y que me había ganado con el esfuerzo de mi trabajo. Iba caminando, yo camino mucho, dejé a Agustín [su hijo] en el jardín y seguí porque tenía una cita médica y saque el celular para poner una canción y sentí que una moto se me acercó y agarró el celular”, aseguró la locutora.

En su relato, la hermana la actriz Carolina Gómez (Señorita Colombia en 1993) mencionó que salió corriendo para perseguir al ladrón, pero su esfuerzo fue en vano.

Gómez lamentó lo ocurrido y recordó un episodio similar que le ocurrió hace más de 2 años, cuando también fue robada en Bogotá.

“Hace dos años y medio me atracaron igual, a dos cuadras de mi casa, con un cuchillo y no tenía el celular en la mano. Esto no es de tener o no el celular en la mano, es de la inseguridad que está pasando”, agregó en el video.

La comunicadora hizo un llamado para que los ciudadanos no compren celulares robados y se mostró preocupada por la falta de Policía que hay en la capital.

“Me parece tristísimo que uno tenga que andar con miedo y con angustia por el barrio en el que uno vive porque no hay Policías. No me pasó nada, no fue grave, no fue violento”, agregó.

Luego, concluyó: “El tema es que estoy mamada de no poder salir y sentirme segura en esta ciudad. Ojalá algún día cambie esta huevo… porque qué mamera uno no trabajando para comprar sus cosas y que haya gente que se las quite a uno”.