Los fans de ambos personajes del ámbito del entretenimiento quedaron sorprendidos por el romance en el que Lozano le lleva 30 años de edad a su joven pareja.

Pero a Velásquez y a Lozano no les importa el qué dirán, pues en un acto sorpresivo se comprometieron en vivo durante el programa ‘Bravísimo’, emitido por el Canal City TV, cuando el creador de contenido se arrodilló frente a su amada y le pidió que se casara con él.

A partir de ese momento de felicidad, la pareja empezó a planear su boda e incluso, Velásquez comentó el sorpresivo regalo que le tiene preparado a su futura esposa y que espera darle muy pronto.

Qué piensa Carlos Giraldo, de ‘La red’, sobre relación de Alina Lozana y Jim Velásquez

Pese a las críticas por la relación, la pareja compartió una entrevista con el periodista de entretenimiento que hace parte de ‘La red’ y, al termino de la misma, dejó saber en un video qué piensa de ese amor y lejos de cualquier polémica le dio su bendición.

Giraldo habló en un video con Alina Lozano y afirmó que “le parece fantástica y maravillosa” argumentando que conoce a la actriz desde hace mucho tiempo y sabe que ella “es una persona seria”. De hecho, el comunicador comentó que ese amorío es “un ejemplo para una sociedad que es tan machista”.

El presentador echó mano de un viejo adagio para alabar la relación y expresó que el “amor no tiene edad, no tiene fecha en el calendario”, lo que conmovió a la actriz quien no dudó en agradecerle su pensamiento y buena energía.

La actriz había tenido que salir en el pasado a exigir respeto por su relación y afirmando que está “harta” de las personas que la han criticado por estar con el hombre menor.