La célebre actriz que representó a Nidia Pacheco en la recordada telenovela ‘Pedro el escamoso’ dejó con la boca abierta a muchos, con la revelación de que sostenía un romance con Jim Velásquez, un joven creador de contenidos para las redes sociales.

De hecho, la pareja volvió a sorprender a los colombianos con la noticia de que se comprometerían, situación que ocurrió en vivo en el programa ‘Bravissimo‘, de City TV.

Qué le regalará Jim Velásquez a Alina Lozano de matrimonio

Velásquez y Lozano estuvieron invitados a un programa de La Kalle y allí contó que el obsequio que le tiene preparado a su futura esposa será una cirugía plástica:

“Le tenía un regalo a Alina, entonces me contacté con un cirujano plástico, y pues le di un regalo, digamos que en una clínica, entonces se va a hacer unos retoques. En una semana nos vamos porque va a ser fuera de la ciudad”, dijo Jim Velásquez.

Alina Lozano intervino en ese momento para comentar que “este es un regalo chévere, que me parece bonito, lo habíamos contemplado, pero por el tema económico… la verdad había otras prioridades”.

Luego de contar el regalo con el que espera que su futura esposa sea feliz, Velásquez afirmó que todavía no han “contemplado qué cosas se va a hacer, pero creo que se va a hacer la cola, los senos, la rinoplastia, cosas así”.

Sin embargo, ese comentario no le gustó a su prometida quien dijo que no es que sea tan cierto que se vaya a hacer esas cirugías, pues no es muy amante del exceso de retoques: “No quiero que piensen que estoy reciclando juventud porque me metí con un pelado, no”.