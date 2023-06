Dante, el hijo de Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar, ha tenido gran exposición en los perfiles de sus padres y en medios de comunicación. Esto ha llevado a que algunas personas lo señalen por cosas menores, pero que vulneran sus derechos y libertades.

Y después de recibir muchas críticas y ataques, debido a que el niño tiene el pelo largo, se pinta las uñas y tiene gustos diversos, la presentadora llevó a su hijo y a su pareja a hablar de lo ocurrido en el programa ‘Buen día, Colombia’ en la mañana del jueves 15 de junio.

Defensa de Ana Karina Soto y Alejandro Aguilar a Dante, por las fuertes críticas

Desde el principio de la entrevista, Dante contó lo que había ocurrido el pasado fin de semana, ya que su mamá subió un video en el que muestra que tiene pintadas las uñas con un diseño especial. Sin pena, conociendo la realidad, el niño explicó: “En redes sociales molestaron por mis uñas y por mi pelo”.

Ante esto, la presentadora Violeta Bergonzi le preguntó por quién le pedía que se dejara el cabello largo y él dijo con seguridad: “Yo”. La misma presentadora le pidió una respuesta a los críticos y el menor dejó entender que es menor hablar del aspecto de las personas: “Que no pasa nada”.

Pero llegó el turno para que los adultos hablaran y el actor Alejandro Aguilar se refirió sobre lo que pasa cuando él y su pareja hacen publicaciones en redes sobre su hijo: “Estamos en tiempos en los que estamos muy expuestos, todo el mundo, pero lo que hacemos en redes sociales es mostrar nuestra intimidad. Haré un ‘mea culpa’, tenemos que aceptar que nosotros le hemos permitido a la gente que entre a nuestros espacios, a nuestra habitación, a nuestro baño, unos más que otros”.

Sin embargo, nada justifica lo que escriben y critican sobre Dante, por eso Aguilar lo defendió:

“Dante tiene mucho carácter, solo 6 años, pero desde muy pequeño ha tenido carácter y hacemos escándalos por nada por el pelo largo y las uñas”.

Bergonzi, que es cercana a Ana Karina y también es madre de familia, reveló los fuertes comentarios que escribieron sobre el hijo de su compañera de programa: “Hay niños que pueden llegar a extremos por el ‘bullying’, el maltrato de otros niños, el matoneo, por este tipo de mensajes. Le han dicho a Dante: ‘parece una niña’, ‘qué es ese pelo largo’, ‘bla bla bla’, una infinidad de cosas que pueden llevar a un niño a que entre en una depresión muy aguda”.

Ante esto, Alejandro Aguilar explicó de su hijo, recordando que ya se ha metido en el mundo de la actuación en teatro y cine: “Él tiene alma de teflón, todos los artistas tienen eso y las cosas van resbalando”. Y después hubo una pregunta directa a Dante por la razón para pintarse las uñas: “Porque me gusta” y Aguilar volvió a interrogar a sus hijos por el motivo que se había querido pintar: “Es de ‘Mi vecino Totoro’, una película de Hayao Miyazaki”.

Esta no es la primera polémica de este tipo que vive la familia Aguilar Soto, ya que en el pasado el actor usó una falda y le llegaron muchos ataques, que motivaron a que la presentadora saliera a responder con molestia. Justamente, Alejandro Aguilar se refirió a estos episodios:

“Sin entrar en un discurso mamerto por lo que sucede con el país, uno usa falda porque la falda en la historia y los orígenes muestran que los hombres han usado falda. Pero no nos escandalizamos porque niños en La Guajira se están muriendo de hambre ni por los feminicidios. Debemos estar muy cerca de nuestros hijos y no escandalizarnos por eso. Me encanta que él tenga su personalidad”.

Con calma y tranquilidad, ya que en sus redes sociales había respondido con la molestia natural de una madre que defiende a su hijo, Ana Karina Soto se solidarizó con otros casos similares que le compartieron: “No es solamente con Dante, les pasa a muchos niños. Lo he escuchado de muchas mamás, personas que escriben por interno, muchas amigas. No vale etiquetar a las personas porque se dejan crecer el pelo, se pintan las uñas, porque usan falda, por cualquier cosa”.

Y después de decir que en el futuro van a apoyar al niño si se quiere cortar el pelo o cambiar más cosas de su físico, Soto fue firme para referirse a lo que es su hijo y lo que le enseñan:

“No quiere decir que sea más o menos hombre porque tiene pelo largo o corto. Es un niño con unos sentimientos muy lindos, con valores por los que nos estamos preocupando con Alejandro. Estamos educando basándose en amor, respeto y tolerancia hacia él y hacia los demás”.

Aguilar volvió a referirse a temas de la actualidad del país para explicar lo que realmente importa de la educación de Dante: “Desde que mi hijo no llame, el día de mañana, a alguien como “sirvienta” y que no sea transfóbico, homofóbico, racista o xenofóbico; seré el hombre más feliz del mundo”. Y Ana Karina Soto dijo que ahora solo hay una preocupación para su familia: “Apoyar a Dante que se va a rodar su película”, esto teniendo en cuenta que va a participar como actor en un proyecto en el que también está su padre.