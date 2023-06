Mientras seguía en busca de un nuevo trabajo en los medios de comunicación, Juan Diego Alvira accedió a ir a diferentes programas de televisión y espacios de redes sociales. Pero en ‘Buen Día, Colombia’, del Canal RCN, tuvo que vivir un momento más que incómodo y que él calificó como “ridículo”.

Lo pusieron a hablar de temas personales y privados, de que midieron sus habilidades para narrar una pelea de boxeo y artes marciales mixtas y hasta tuvo que hablar de sus salidas de ‘Noticias caracol’ y Revista Semana. Pero cuando lo vistieron al estilo Hugh Hefner y lo hicieron actuar como si estuviera invitando a sus seguidores a un canal de contenido pago para adultos, llegó su límite y lo reconoció y se frenó.

Antes de despedir a Alvira, después de tenerlo como invitado por varias horas y exponiéndolo a hacer lo que se les ocurría, las presentadoras Ana Karina Soto y Violeta Bergonzi lo llevaron a un espacio especial. Había una silla antigua, un celular y una luz, como si fuera un estudio de ‘youtuber’ o de modelo ‘web’, para que él buscara trabajo en ese mundo.

Pero no como creador de contenido, que es lo que ha hecho recientemente, sino como creador de videos o transmisiones para adultos. Todo porque, según explicó Ana Karina: “Las mujeres de Colombia lo pidieron”. Y Violeta, siguiendo el juego, explicó: “Un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento”.

Poco a poco fueron llevando a Alvira al límite, primero le quitaron la chaqueta, después le pusieron una bata de satín y el presentador dijo: “Parece una bata, una sotana” y le dijeron que se veía: “A lo Hugh Hefner”. Pero después vino un diálogo imperdible, pidiéndole que saludara a sus clientas:

Todo eso lo fue impulsado por la mente e imaginación de Violeta Bergonzi, que fue indicando lo que debía decir. Pero como el periodista no se sintió cómodo, Ana Karina Soto intentó ayudar y por eso abrió los botones superiores de la camisa, además de recomendarle la pose para mirar a la cámara.

Pero el límite llegó cuando Bergonzi le pidió que pasara a otro nivel y él se negó:

– Bergonzi: “Vamos a ensayar un último saludo. Dices: – Hola gatitas -, uno solo, no te vayas a sobreactuar, y haces un solo – Miau -.”

– Alvira: “Hasta allá no voy a llegar, hasta allá no voy a llegar. Ya he hecho mucho el ridículo, mucha payasada”.