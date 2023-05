Juan Diego Alvira sigue en busca de trabajo, así se ha visto y también lo ha confesado en entrevistas que ha dado en diferentes medios. Pero a diferencia de confesar aspectos de su vida familiar y personal, en la conversación que tuvo en ‘Buen día, Colombia’ habló sin filtros de temas laborales y de su actual situación de empleo.

Su cambio de Caracol Televisión a revista Semana causó revuelo, pero la salida de ese último medio a ser independiente fue aún más sorpresivo. Y aunque muchos creían que se iba a dar una vinculación a un medio grande, incluso relacionándolo con Canal RCN, eso nunca pasó. Pero lejos de ocultar las cosas, en esta oportunidad el presentador se destapó y dijo cosas que antes no había contado.

Obviamente, Alvira ha ido relacionándose mucho más con las redes sociales y plataformas digitales, esa independencia lo ha llevado a hablar más abierto de su vida, generando más reacciones y comentarios del público.

Juan Diego Alvira reveló su cercanía con el Canal RCN

Apenas llegó al programa matutino del Canal RCN, cuando estaba saludando a los presentadores de este espacio, Alvira dijo sin ninguna pena: “¡Qué placer estar acá! Me siento como en casa”. Y ante esas palabras, el conductor Andrés López dijo con picante: “Pues, qué bueno que estés en casa”, y siguió con un apunte directo sobre lo que pasó en el último tiempo:

“La cara de Juan Diego es la cara de la veracidad de las noticias, lo has comunicado durante muchísimo tiempo, pero muchos estaban esperando que hicieras el traslado a otra casa periodística; de esas grandotas e importantes”.

Y el periodista tolimense, sin pena, contestó: “¿Está diciendo, por qué no [llegué] a RCN? Lo estoy leyendo entre líneas [risas]”. Pues, según lo que dijo López, esto lo esperaban muchos televidentes: “Es una sugerencia que mucha gente hace, mucha gente habló de esa posibilidad ¿Qué pasó?”.

Y destapando algo que no se había atrevido a contar en público, Juan Diego Alvira reveló que estuvo cerca de ese medio, pero las cosas quedaron en el aire. Lejos de aquel deseo de participar en el ‘reality’ ‘MasterChef Celebrity’ del mismo canal:

“Fue una opción muy interesante, de verdad. Se exploró, hubo contactos, hubo acercamientos, hubo interés. Pero al final, como suele ocurrir muchas veces con tantas cosas que ocurren, se apagó, se desvaneció la cosa y tal”.

Además, contó que en ese momento decidió empezar a meterle todo a su proyecto digital, con sus redes y canales: “Fue cuando le dije a mi esposa –Bueno, tocó lanzarnos al agua, no de webcam, pero a producir contenido en mis redes sociales, en Facebook, en mi canal de YouTube, en Instagram, estoy explorando la faceta de ‘tiktokero’–. Y me la estoy disfrutando, aunque no es fácil arrancar”.

Juan Diego Alvira y su salida de Caracol Televisión

Pero tan libre y relajado estaba Alvira, que habló con nombre propio de Caracol Televisión en el programa de la competencia y lo hizo para confesar lo que pensaba desde hace unos años de los temas digitales: “Cuando estaba en Noticias Caracol, siempre me lo soñaba, uno siempre dice –quiero ser independiente, quiero trabajar para mí mismo–. Y cuando uno está en una cadena de noticias o una empresa, es como si estuviera arrendado o alquilado”.

Según el presentador, le faltó valentía para salir del informativo directamente a los medios digitales, tal vez fue lo que lo llevó a que saliera tan rápido de esa etapa en revista Semana:

“Pagan bien y todo, pero uno siempre tiene la ilusión [de trabajar independiente]. Y en parte, cuando salí de Noticias Caracol, fui cobarde y no fui capaz de lanzarme al agua de una vez [a lo digital]. Se atravesó la oferta de Semana y dije –me la juego por acá–. Y cuando renuncio a Semana, por circunstancias diferentes, digo –ahora toco, sí o sí, no hubo plan B, C o D –”.

Para finalizar este fragmento de la entrevista, que fue seria y con bastantes revelaciones de su situación laboral, Juan Diego Alvira dijo que ha disfrutado esta etapa de trabajar en medios digitales y buscar volver a los medios. Pero no ha sido fácil arrancar y adaptarse al lenguaje de las redes y nuevas audiencias, por eso basado en su credibilidad e imagen, dice que ha tenido buenas respuestas en ese emprendimiento: “He empezado a darme cuenta de que sí se puede, que es viable y una alternativa muy interesante, pero hay que trabajar”.