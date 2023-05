Juan Diego Alvira se convirtió en un personaje de los medios en Colombia, no solo en la presentación de noticias, y así se ha visto en sus recientes apariciones en canales digitales y redes sociales. Pero ahora, en una conversación en la que habló de varios temas poco conocidos, se refirió a una enfermedad que le dio a su papá.

En muchas oportunidades se han conocido historias y anécdotas del tolimense con su esposa y su hija, también infidencias de los trabajos que ha tenido y hasta se ha atrevido a comentar episodios personales privados. Pero pocas veces había tocado temas de su infancia, que tuvieran relación con su papá y su mamá.

Sin embargo, en la conversación que tuvo en Tropicana Estéreo, en un espacio que se llama ‘La otra entrevista’, se refirió al final del matrimonio de sus padres y lo que dejó en su vida ese hecho. Y además de eso, también dio detalles de su juventud y de prácticas no tan sanas.

Juan Diego Alvira y la enfermedad de su papá que lo hizo dejar de fumar

En principio, Alvira confesó algunos pecados, como su gusto por el licor: “Me encanta el trago. Me encanta tomar con mis amigos y demás. Me gusta la cerveza, yo soy cervecero al 100 %. También [me gusta] la ginebra y el whisky”. Pero cuando la conductora de la entrevista le habló de fumar, el periodista contó:

“Sí, en la universidad fui un fumador, de hecho, a mis 16 años, cuando estábamos con mis compañeros de la universidad, éramos unas chimeneas con piernas. Llegué a fumarme hasta un paquete diario, pero era muy deportista, era una especie de contradicción”.

Aunque también dijo que le gustaba el ejercicio y el deporte, así que intentaba compensar ese vicio con la actividad física: “Fumé mucho, pero jugaba fútbol y hacía deporte. Durante mucho tiempo, fumé una cosa bárbara. Y después, por el deporte mismo, dije –miércoles, esto no puede ser– y renuncié a fumar”.

Pero, según el mismo relato, lo que lo llevó a dejar de fumar fue el EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) que empezó a padecer su padre:

“Además, porque mi papá era fumador y hoy sufre de EPOC, tiene una gravísima enfermedad en los pulmones, por el cigarrillo, eso es muy grave”.

Después de hablar de ese tema, que no se conocía, Juan Diego dijo que le gustaban mucho las rumbas, pero sin descuidar la universidad y el estudio. Tanto así que hasta hacía los trabajos de sus compañeros y se ganó una beca: “Yo fui muy buen estudiante, me destaqué por hacerle los trabajos a mis compañeros. Les hacía las crónicas, los reportajes y cobraba. Esos eran ingresos para ir a jugar billar o a invitar a una china a comer, a almorzar, para comprar ropa. Eso me permitió tener una beca del Icetex y terminar mis estudios”.

Mientras consigue trabajo o alguien puede cumplir sus exigencias, Juan Diego Alvira sigue haciendo ronda de medios y mantiene la esperanza de cumplir sus objetivos profesionales, después de salir de Caracol Televisión hacia revista Semana, en donde no duró lo esperado y terminó saliendo iniciando el año 2023.