Las ocurrencias de Juan Diego Alvira son un elemento principal de su hoja de vida. El reconocido periodista ha protagonizado graciosos momentos en los noticieros que ha presentado y uno de los más recordados es el del Alka-Seltzer.

En 2018, el presentador —que reconoció haber tenido problemas por su estilo en Noticias Caracol—, hizo un reportaje sobre el efecto de las drogas en el organismo de los seres humanos. Para explicar visualmente cómo lo afectaban, introdujo una pastilla en un vaso de agua y explicó que así actuaban las sustancias psicoactivas en el cerebro.

Dicho informe le significó críticas y hasta burlas, pues a muchos les pareció un mal ejemplo para un tema como las drogas. Recientemente, Alvira recordó en entrevista con Kienyke qué hubo detrás de ese informe y cómo hizo frente a los comentarios que recibió.

“Yo estaba haciendo un informe sobre las drogas y me fui con la doctora Fernanda a hacer una entrevista a un médico neurólogo. A mí no fue que se me ocurrió, sino que me lo dijo un científico, que algunas drogas, no todas, ponen a hervir un poco el cerebro y yo le pregunté: ‘¿Cómo un Alka-Seltzer?’ Y él me dice que sí”, dijo Alvira sobre el motivo por el cual usó esa pastilla para explicar el efecto de las drogas.

El periodista contó que muchas personas pusieron el grito en el cielo por su ejemplo y lo criticaron: “Eso fue tendencia. Me dieron varilla. El médico me llamó a felicitarme por la nota mientras que todo el mundo me estaba cascando. Eso le pasa a uno por creativo ”, reveló.

Video de Juan Diego Alvira con Alka-Seltzer

