Diego Guauque se abrió el pasado jueves 20 de abril sobre una complicación que tuvo en su cuerpo, en medio del tratamiento contra el cáncer que padece y ahora enfrenta con el apoyo médico.

En este video, que él compartió y que fue replicado por medio de Twitter, el comunicador relató cuál era la situación por la que iba a someterse a un procedimiento.

Así fue como Diego Guauque contó cómo va su lucha contra el cáncer y un proceso al que se sometió pic.twitter.com/R3rKeQn7LZ — Ana (@PuraCensura) April 20, 2023

Precisamente, un día después de que les contó a sus seguidores acerca de esa situación, el reportero de ‘Séptimo día’ aprovechó su cuenta personal de Instagram para dar una noticia alentadora.

“Ya me entregaron los resultados de las plaquetas, de la transfusión de ayer [20 de abril]. Me fue bastante bien. Estaba en 49.000 y ahora ya estoy en 150.000 [plaquetas]. Conclusión: me van a practicar la cuarta quimioterapia”, contó.

Guauque explicó la razón por la que necesitaba de ese procedimiento que salió exitoso para avanzar en su lucha contra el cáncer, en medio de la incertidumbre que tuvo antes por su condición.

“Tenía que tener las plaquetas altas para que me la pudieran practicar. Como el resultado de la transfusión fue muy positivo entonces, en este momento [11 de la mañana, del 21 de abril], me estoy dirigiendo a que me realicen una nueva quimio”, finalizó.

Hace poco, el comunicador narró la manera en la que vivió su tercera quimioterapia, en un relato en el que reconoció las consecuencias por ese proceso con el que busca superar la dura enfermedad.

El problema que superó Guauque se presentó días después de que él festejo al lado de su esposa, la periodista Alejandra Rodríguez, su cumpleaños número 44, el primero que vive con el diagnóstico del cáncer.

Este fue el video con el que el reportero del programa de investigaciones de Caracol Televisión habló acerca de su buena noticia, en mensaje que replicó un usuario desde su cuenta de Twitter.