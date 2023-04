Los televidentes de Caracol y seguidores de Diego Guauque siguen atentos a la salud del periodista de ‘Séptimo Día’, quien fue diagnosticado a inicios de este año de un cáncer más conocido como leiomiosarcoma. Desde entonces, el bogotano ha recibido el apoyo de muchos colombianos, además de su familia y esposa, la también comunicadora Alejandra Rodríguez.

En instagram, el periodista colombiano mantiene al tanto a sus seguidores de todo su proceso en quimioterapias, sus cambios físicos y emocionales. Hace unas semanas, contó que se encontraba en su tercera sesión y no escatima en detalles sobre la duración, lo que come y lee. Ayer, cumplió años y su esposa no dejó pasar la oportunidad para sorprenderlo.

Diego Guauque celebró su cumpleaños

Mientras el periodista de ‘Séptimo Día’ sigue batallando por su salud, su esposa Alejandra Rodríguez reunió a su familia en su hogar y lo sorprendió con una comida especial y velas de cumpleaños. “Feliz cumpleaños amor de mi vida @diego_reportero. Por muchos años más de risas, familia, ternura y amor”, escribió la comunicadora junto a un video donde se ve a su esposo recibiendo el detalle mientras su familia entona la canción del cumpleaños.

