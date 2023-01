Este domingo, el reconocido reportero dio a conocer en sus redes que hace pocos días le fue detectado un inconveniente de salud que lo obligará a ausentarse un buen tiempo de las pantallas, ya que se someterá a una operación.

“Voy a estar ausente del programa durante un par de semanas o incluso meses por motivos de salud. A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. La verdad fue muy sorpresivo para mí [porque] yo estaba muy bien de salud”, indicó inicialmente.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió después de llegar de un viaje que hizo junto a su familia al sur del continente, donde pasó las fechas decembrinas. Un intenso dolor en el estómago hizo que fuera examinado por especialistas, quienes finalmente hallaron en su cuerpo una masa irregular.

“Estaba de vacaciones con mi familia en Argentina. Allí pasamos el 24 y 31 de diciembre muy bien, pero la primera semana de enero cuando regresé [a Colombia], de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo. Me hicieron una ecografía y me encontraron una masita. Hay que enfrentar y atacar esa masita cuanto antes. Lo positivo fue que me la detectaron a tiempo”, comentó Guauque.

Periodista de ‘Séptimo día’ será operado en Bogotá

En el video publicado en su cuenta de Instagram, el periodista comentó que este lunes 23 de enero será intervenido quirúrgicamente en el hospital Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido atendido desde el principio.

“Tengo una importantísima cirugía en la clínica Santa Fe [con] buenos médicos y buenos profesionales. Va a ser una cirugía larga y difícil con la intención de erradicar ese sarcoma y empezar así mi recuperación”, aseguró el reportero.

Pese a que los próximos días serán claves para su efectiva recuperación, el comunicador comentó que estará contándoles a sus seguidores cómo avanza su salud. Mientras tanto, pidió que oren por él y que le manden las mejores energías para que todo salga de la mejor manera.

“Mientras todo eso pasa voy a estar seguramente ausente y hospitalizado. Por eso no me verán en la pantalla de ‘Séptimo día’. Quiero estar presente en sus oraciones para que todo salga muy bien, los médicos insisten en que hay que estar muy fuerte de acá [se señaló la cabeza] y hay que llegar con mucha fuerza y optimismo para que la cirugía marche bien”, concluyó.