La reportera paisa ha adquirido gran popularidad en los últimos meses por cuenta de sus auténticos informes en el noticiero colombiano. Érika Zapata suele soltar frases que llaman la atención y que han logrado conectar con cierto sector de la población.

La antioqueña tuvo que superar obstáculos y oleadas de críticas por su aspecto físico y hasta por su manera de hablar, que ya ha motivado graciosas imitaciones a las que ella ha reaccionado, para ganarse un espacio en Noticias Caracol.

Hace unos días, Zapata respondió a los comentarios burlescos que le hicieron por un reporte y dejó en evidencia que las críticas que ha recibido la han hecho más fuerte. No obstante, reconoció que en algún momento sí la afectaron y que sufrió mucho por lo que le decían en la calle y en las redes.

Qué dijo Érika Zapata sobre comparaciones con sus hermanas

La reportera paisa relató en el podcast de Adriana Bustos que hace unos años se avergonzaba de su físico y su voz porque en su infancia solían hacerle duros comentarios.

“No me gustaba mi estatura y la voz. Yo buscaba cómo cambiarme la voz. Sufría porque no era capaz de neutralizarlo [el acento]. Además, tenía unos dientes feos y eso me acomplejaba”, relató.

Para completar, llegaba a su casa a llorar y allí también la hacían sentir mal porque muchas personas comparaban su físico con el de sus hermanas.