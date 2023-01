En medio de las confesiones hechas por figuras de Noticias Caracol acerca de sus vidas personales, Érika Zapata aprovechó para dejar una reflexión sobre su trayectoria profesional.

Así como se abrió hace un par de semanas en un mensaje para su familia en el que pidió perdón, la presentadora del informativo de Caracol Televisión se sinceró frente a las críticas que recibe en redes sociales.

Por eso, la reportera, que afirmó que tuvo un jefe que la odiaba y la insultaba por su estilo, se refirió a los cuestionamientos de los que ha sido blanco y les dio la cara desde su espacio digital.

Lee También

La corresponsal de Antioquia en Noticias Caracol utilizó su cuenta personal de Twitter para contestar a los críticos a través de un mensaje en el que recordó su pasado periodístico.

“Me preguntan que si me afectan los comentarios burlescos hacia mí. Eso no es nada, al lado del matoneo que enfrenté en la vida cuando decidí salir adelante pese a las pocas oportunidades que muchas veces hay en el campo”, aseguró.

Precisamente, esta reflexión se dio en medio del apoyo y exaltación que han hecho algunas figuras públicas por su interés en mejorar en su trayectoria. De ahí, ella concluyó con un reconocimiento a su labor.

“¿Les digo algo? Me siento orgullosa de mí y de lo que hago”, finalizó la comunicadora frente a las pullas en contra, en medio de la creciente popularidad en las últimas semanas.

Esta fue la publicación por parte de la reportera antioqueña en la que salió al paso otra vez a los cuestionamientos que hacen por su trabajo en el noticiero de la televisión nacional.

Me preguntan que si me afectan los comentarios burlescos hacia mí. Eso no es nada, al lado del matoneo que enfrenté en la vida cuando decidí salir adelante pese a las pocas oportunidades que muchas veces hay en el campo. Les digo algo? Me siento orgullosa de mí y de lo que hago.

— Érika Zapata (@ericayasmin4) January 6, 2023