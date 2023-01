A finales del año anterior, la periodista de Noticias Caracol se mostró asombrada en redes sociales al escuchar su particular voz en el programa ‘La Luciérnaga’, de Caracol Radio.

Todo se trataba de una joven imitadora, quien mostró por primera vez al aire el personaje de la antioqueña. “Acabo de escuchar a una imitadora mía en @LaLuciernaga es igualitaaa. Impresionante. Pensé que era yo”, escribió en su momento Zapata en su cuenta de Twitter.

Acabo de escuchar una imitadora mía en @LaLuciernaga es igualitaaaaaaaaa. Impresionante. Pensé que era yo. — Érika Zapata (@ericayasmin4) December 27, 2022

Aunque en esa oportunidad las dos mujeres entablaron una conversación por medio de trinos, este lunes se vieron las caras y les sacaron una que otra risa a los oyentes.

Cómo reaccionó Érika Zapata al ver a su doble en Bogotá

Todo ocurrió en el programa matutino de la emisora Tropicana, donde Zapata fue la invitada especial. Allí, sin que la periodista lo esperara, los integrantes de la mesa simularon una llamada de un oyente, quien era Gabriela Romero (imitadora de ‘La Luciernaga’).

“No, no, no, esa montañera que tienen ahí es una impostora porque yo no hablo así, yo soy más estilizada. Ella es como una mezcla entre la ‘vendedora de rosas’ y ‘Fico’ [Gutiérrez]. Yo no soy tan montañera. Montañéro ‘Teo’ Gutiérrez que es costeño y habla argentino”, dijo Romero en la supuesta llamada telefónica.

Al escuchar su voz, Zapata solo aseguró entre risas: “Me confundió. No sé si ella soy yo […]. ¿Cómo así, entonces quién sos vos?”.

Sin que los integrantes del programa intervinieran, la imitadora respondió: “¿Cómo así de qué? Si yo soy la propia Érika Zapata, la del mero gentío, la del debate en Twitter”.

Uno de los integrantes de la mesa las presentó y les preguntó si ya habían tenido la oportunidad de estar frente a frente, por lo que, al parecer, hasta ahora se estaban conociendo.

“Fue muy charro porque me di cuenta de que me imitaba porque un alcalde me escribió: ‘Érika, no sabía que trabajabas en otra emisora’. Yo le dije: ‘Cómo así si yo estoy en la casa’, me mandó el audio y [sí] igualita”, explicó Zapata sobre cómo se dio cuenta de que la imitaban.

En un momento del diálogo, a la imitadora le pusieron el reto de simular un informe como si fuera Érika Zapata y allí fue cuando la comunicadora se vio reflejada.

“Buenas tardes, estamos transmitiendo desde Medellín en el sector conocido como ‘el hueco’ y estamos presenciando que hay mero gentío, a esto no le cabe un alfiler parado, niños aquí, niños allá, mejor dicho, nada”, dijo Romero, desatando las risas de todos los que estaban en cabina.

Al final, le preguntaron a Zapata cuál fue su sensación al haber conocido a la joven y aprovechó el momento para contar qué le dicen en redes sobre su particular forma de presentar.

“Cuando la vi, [dije] voy a buscarla a ver si es bonita… ahí me subió el perfil […]. Sé que tengo adversarios y seguidores en las redes. Me dicen que no soy auténtica, que es un personaje impostado, que soy ‘influencer’, que soy ‘La Liendra’, ‘Epa Colombia’, que soy una ‘nea’, en fin…”, concluyó.