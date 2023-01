Los primeros minutos del capítulo de este viernes de ‘La Descarga’ mostraron el momento en el que la cantante vallecaucana llegó de sorpresa al campamento de los participantes para escoger a los integrantes de su equipo que cantarían para salvarse de ser eliminados.

Después de tener su selección, la intérprete de ‘Collar de perlas’ se dispuso a orientar a los competidores, pero inesperadamente tuvo que interrumpir sus explicaciones por el ingreso de un mariachi.

Sin entender lo que pasaba, tanto participantes como Marbelle se mostraron asombrados al escuchar que Pipe Bueno era el cantante principal del grupo.

‘La Descarga’: Marbelle termina conmovida por sorpresa de Pipe Bueno

El motivo de la visita de Pipe Bueno era nada más y nada menos que festejarle el cumpleaños a ‘La reina de la tecnocarrilera’, quien este jueves cumplió 43 años.

Según se apreció, Marbelle aprovechó la presencia del caleño para cantar ‘Pa todo el año’, canción que tienen juntos.

“Feliz cumpleaños, Marbelle”, dijo Pipe Bueno. Luego, se dispuso a darles unas palabras a los competidores para resaltar su papel dentro del programa.

“Los he visto en este programa y yo no sé cómo haces tú porque para mí todos serían los elegidos de la semana. Todos son de primer corte y todos tienen un talentazo por la forma en la que brillan. Echen para adelante”, aseguró.

Antes de retirarse del campamento, Pipe Bueno volvió a referirse a la artista vallecaucana y la felicitó nuevamente.

“Marbelle, mi amor, sabes que te quiero mucho y vine a darte esta sorpresa. Que Dios te bendiga hoy y siempre y que cumplas muchos, muchos más”, concluyó.

Marbelle, conmovida, le agradeció a su colega y destacó su talento igualmente.

“Quiero decirte que me siento muy feliz y orgullosa de que seas uno de los referentes que ellos tienen en sus vidas”, indicó.

Por último, se dirigió a todos los concursantes y les confesó que no pensó nunca estar festejando esa fecha especial junto a ellos.

“Mis amores, les agradezco de verdad, no me esperaba que todas estas caras estuvieran cantando mi cumpleaños porque la verdad no pensé estar aquí y estoy aquí por cada uno de ustedes así no sean de mi selección. No ha sido fácil, pero aquí estoy para poner el pecho”, dijo Marbelle.