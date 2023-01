En 2015, para sorpresa de muchos y dando mucho para polemizar, inició el noviazgo de Marbelle y el joven futbolista Sebastián Salazar, que en ese momento llegaba a los 20 años, mientras la cantante estaba en 35. Y a pesar de todo lo que hablaron de ellos, los años han pasado y ellos han seguido juntos.

Sin embargo, ante el alejamiento del bogotano de las canchas y esperando que se formalizara la relación llegando al matrimonio, empezaron a manejarse versiones del fin de la relación. Esto llevó a que la misma artista a aclarar que no habían terminado y que el plan de llegar al altar seguía en el horizonte: “Son planes que tenemos con Sebastián. No nos hemos afanado por eso porque hemos estado tan bien, que dejó de ser algo que nos preocupara, pero de repente sorprendemos y nos echamos una casadita por ahí”.

Marbelle no ocultó su situación con Sebastián Salazar en su fiesta de cumpleaños

El pasado jueves 19 de enero de 2023, Marbelle tuvo una pequeña y especial celebración de su cumpleaños 43. A un exclusivo restaurante bogotano asistieron varios seres queridos y amigos cercanos de la artista; su hija Rafaella, el actor Alejandro Aguilar, la actriz Majida Isa y el mencionado Sebastián Salazar.

Aunque no estuvo en la mayoría de fotos y videos del festejo de la mentora de ‘La descarga’, el exjugador de Santa Fe y Jaguares de Córdoba se mostró sonriente y en varios momentos estuvo al lado de su amada.

Así se vio en los registros de la celebración que hicieron varios de los presentes en la fiesta, que se extendió hasta pasada la medianoche.

De la relación, no se volvió a saber mucho, ya que Marbelle borró las fotos que tenía junto a Sebastián Salazar en su cuenta de Instagram. Mientras que él tiene sus redes sociales privadas y poco se ve en público, ahora que no tiene un club y no define su situación profesional.

Pero con lo visto en el cumpleaños, quedó claro que en su entorno más íntimo, siguen juntos y demostrando esa compañía que no ha faltado desde hace más de siete años.