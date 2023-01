La presentación de Sebastián Molina, quien participó en ‘Yo me llamo’ 2020 imitando al artista guatemalteco Ricardo Arjona, fue quizá la más emotiva del capítulo de este martes en ‘La Descarga’.

Pese a que olvidó por un momento la letra de la canción ‘El problema’, su presentación fue buena y se llevó varias felicitaciones del jurado conformado por Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi.

Sin embargo, durante las retroalimentaciones que estaba recibiendo se presentó un episodio que conmovió a más de uno por la historia que narró con su esposa, quien estaba con su familia esperándolo en Argentina, su país de origen.

‘La Descarga’: cantante contó problema con su esposa

Una vez terminó su ‘show’, el presentador Carlos Calero se acercó a él y le dijo: “Un problema te hizo llorar y te tiene dando vueltas en la cabeza, hermano”.

Al escuchar esto, al participante se le quebró la voz y confesó que todo estaba relacionado con un problema familiar, el cual lo tenía mal desde que entró a hacer parte del programa musical.

“Mi familia, sin duda. En mi casa mi señora me dijo que estaba cansada de estar al lado mío acompañando mi sueño. [Me dijo] que no sabía cuánto tiempo más iba a durar el asunto y a mí me dolió mucho. Me entré con esa frase [al concurso]”, indicó Molina conmovido.

No obstante, aseguró que antes de presentarse al ‘reality’ su mujer le hizo saber que contaba con ella.

“Al mismo tiempo me quedó con la última frase que me dijo: ‘Ya estamos en el baile, bailemos’. Eso me pone mal”, agregó.

Aunque dijo sentirse mal, dejó claro que no quería salir del programa ya que quería seguir dando la pelea al lado de los demás participantes, a los que consideró como una familia. Gusi tomó la palabra e hizo una reflexión para que no sintiera que estaba haciendo las cosas mal.

“En la vida de nosotros los artistas hay momentos en los que olvidamos fechas y momentos importantes, pero lo que te quiero decir es que siempre hay un mensaje de esperanza. Hay que pedir perdón por esa ausencia, pero es la vida que escogiste desde que empezaste en este camino”, dijo el cantante colombo-venezolano.

En ese instante intervino Marbelle, quien también le dedicó unas palabras al argentino.

“Descarga ese morral tan pesado que estas cargando de culpa porque no debes sentir culpa. Eres un hombre que nació con un don y lo estás entregando. Ese va a ser el motivo de orgullo de tus hijos y de tu familia porque te esperan con el mismo amor con el que tú estas saliendo a ganarte la papa, hermano”, indicó la vallecaucana.

Quién fue el eliminado de ‘La Descarga’ este martes

Después de las presentaciones de los 5 integrantes del equipo de Maía, los demás jurados se reunieron y acordaron que la presentación más floja había sido precisamente la de Sebastián Molina, quien terminó siendo eliminado del concurso.

“Gracias por dejarme dar cuenta de que amo a mi esposa y a mi familia con toda el alma. Gracias, que Dios los bendiga y espero verlos en un barcito escuchándome cantar”, aseguró el participante, quien se mostró conforme con la decisión que habían tomado los jueces.