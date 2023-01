En el capítulo de este miércoles el turno para que 5 concursantes se enfrentaran y evitaran ser eliminados le correspondió al equipo de Santiago Cruz. Aunque la mayoría de los integrantes pensó que el cantante ibaguereño escogería a quienes cantarían frente a la pantalla, estos fueron elegidos por medio de un juego de azar.

(Vea también: [Fotos] Esposa del Puma, de ‘La descarga’, y cuánto llevan casados; son 21 años juntos)

Dentro de los 5 que se presentaron estuvo Stéfany Zabaleta, quien subió al escenario a interpretar la canción ‘Rise Up’, de Andra Day. Aunque en principio inició su ‘show’ con notas muy bajas, a medida que fue avanzando su presentación fue conquistando el corazón de cada uno de los presentes.

Cuando la canción llegó a su máximo punto de emotividad, la participante sorprendió a los jurados con notas muy difíciles de alcanzar. De hecho, una vez terminó su presentación fueron pocos los que pudieron pronunciar alguna palabra para elogiarla.

‘La Descarga’: Stéfany Zabaleta puso a llorar a jurados

Justo cuando acabó su interpretación, el presentador Carlos Calero entró en escena y le pidió a Santiago Cruz su opinión de lo que había visto. Sin embargo, este no fue capaz y pidió tiempo para poder asimilar lo sucedido.

“Entiendo sus lágrimas, lo mismo las de Maía y las de Marbelle. Conmovió a todos porque creo que no habíamos escuchado a alguien cantar así en ‘La Descarga’. Tienes como un superpoder para darnos la vuelta al corazón a mil revoluciones por minuto. Es algo que no esperaba sobre cómo logras conectar y has logrado ponernos de pie a todos. Es magnífico, maravilloso y algo que no se ve todos los días”, afirmó Gusi, quien tomó la palabra por sus compañeros.

Al acabar su intervención, Cruz se levantó de su asiento y fue directo a felicitar a Zabaleta por medio de un abrazo. Ante esto, la mujer expresó que fue una sensación que nunca había sentido en su vida.

“Me movió el corazón porque es la primera vez que ve a tanta gente poniéndose de pie por mí”, mencionó la concursante.

Lee También

“Acostúmbrate”, “te lo mereces”, “no viste a toda la gente poniéndose de pie en sus casas también y a los del campamento”, fueron algunos de los comentarios que le dijeron los jurados.

Por último, Cruz le dedicó unas palabras y exaltó su presentación.