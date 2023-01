Fernando Dávila, conocido como ‘El indio’ Harin, es considerado uno de los grandes favoritos para lograr el triunfo en el ‘reality’ de Caracol Televisión por su talento vocal.

El licenciado en Artes escénicas de la Universidad del Valle, que pasó previamente por el concurso ‘A Otro Nivel’, también ha deslumbrado por su aspecto físico con el que busca resaltar su sangre indígena, y eso incluye lucir un largo cabello negro.

(Vea también: Participante de ‘La descarga’ contó como perdió 69 kilos)

El artista confesó que desde hace muchos años su pelo se convirtió en su gancho a nivel físico y espiritual. Asimismo, detalló que lo dejó crecer por un tema relacionado con el dinero.

“Viví en Yugoslavia casi dos años, y en ese momento no me podía cortar el cabello porque era muy caro”, aseguró el caleño.

Tal situación lo hizo descubrir que se veía bien con el pelo largo y, además, a las mujeres les encantaba. “Yo a mis 23 años y con el cabello largo les parecía exótico”, contó Harin a Caracol Televisión.

Lee También

“Ya con el tiempo comprendí que el cabello tiene algo especial. No es lo mismo Harin con el cabello recogido que con él suelto, ya que tiene otra energía”, explicó el hombre, e indicó que: “En el campo espiritual me he dado cuenta que el pelo es quien acompaña a las 33 vertebras de mi espalda”.