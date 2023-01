Además de superar los retos impuestos por sus mentores, los concursantes de ‘La descarga’ también se enfrentan al desafió de saber convivir entre ellos manteniendo la paz y la armonía. Sin embargo, por ciertas situaciones, las cosas se han salido de control.

En el más reciente capítulo del programa, María Nelfi, la cantante de más edad dentro de la competencia, vivió un amargo momento a cuenta de Breiner Gaster, uno de los participantes más controversiales y problemáticos.

María Nelfi, de ‘La descarga’, se ofendió por comentario de compañero

Varios de los participantes se encontraban jugando ‘verdad, reto o beben’ a altas horas de la noche, y debido a los gritos y risas despertaron a María Nelfi, de 72 años.

La mujer se acercó a ellos y les pidió que bajaran un poco la voz, y uno de sus compañeros le preguntó si los estaba mandado a dormir, a lo que la abuela del concurso respondió: “No es acostarlos, ustedes ya son mayores de edad, pero ¿le pueden bajan un poco a los decibeles?”.

En ese instante se le acercó ‘El indio’ Harin para acompañarla a su cama, y Breiner hizo un desafortunado comentario que afectó a Nelfi: “Claro, como se va a arruchar con ‘El indio’”.

La concursante de la tercera edad reaccionó de inmediato y le expresó su disgusto. “Yo creo que en mi vida personal no tiene, absolutamente, nada que ver contigo. Yo a todos los respeto, y el hecho de que él o cualquiera me dé el brazo no tienen porqué llevar las cosas hasta allá”.

Luego de que la mujer se acostara de nuevo, Harin regresó con el grupo y les pidió ser más cautelosos con ella.

“María Nelfi me conmovió mucho porque es una persona mayor que trata de entrar, pero se siente cansada ya que no está en las condiciones que estamos nosotros. No es que esté en contra de ustedes, ella solo está un poco aburrida del proceso”, explicó el cantante.

Y aunque los demás hicieron caso al llamado de atención de su compañero, al día siguiente María Nelfi se encontraba triste, y en medio de las lágrimas aseguraba que ya no quería estar más allí.

“Eso que hizo Breiner ayer, me mató. Yo me quiero ir, ya me cansé. Qué concepto tiene él de mi para sentirse con el derecho de decirme eso delante de todos. Yo lo que le he dado es cariño a él y me trata como si uno fuera una basura”, expresó.

Ante esto, Gaster se acercó a ella para pedirle perdón y arreglar las cosas, pero la abuela le refutó: “El perdón solo se le pide a Dios. Crear una mala imagen de una persona es inaceptable. Piensa para hablar y no hables para pensar”.