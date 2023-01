En el capítulo más reciente de La Descarga, el templo de la música, otro equipo se enfrentó a una nueva eliminación. Esta vez, fue el turno de ´La selección’ de la cantante Maía, que se enfrentó una vez en el Tocadiscos, frente a los cuatro mentores.

Oropesa inició la tanda de presentaciones con su interpretación de Sobreviviré, Yo Me Llamo Ricardo Arjona continuó con la canción El problema, Sebastián ‘El Tren’ cantó De mí enamórate, El tenor del rock dejó lo mejor de su talento sobre el escenario con Rock and Roll, y Luisma cerró la noche con El cóndor herido.

Maía se despidió de un nuevo participante en ‘La Descarga’

Siguiendo con la tradición de la competencia, ayer otro concursante tenía que salir del reality musical de Caracol Televisión, pero primero, Maía eligió un ‘protegido’ para regresar al campamento musical con sus demás compañeros y cantar a dúo con ella en el próximo capítulo. El escogido por la barranquillera fue Sebastián ‘El Tren’.

La decisión final tuvo recayó sobre los otros tres mentores. “Una prueba muy duro para todos, quiero decirles, pero las lágrimas lavan el alma como el jabón el cuerpo. No quiero que se vayan con culpas, no quiero que se sientan mal pase lo que pase, váyase quien se vaya primero abrazamos a quien sigue en el juego de nuestra vida, todo llega por algo y todo se va por algo”, dijo Maia entre lágrimas, antes que Marbelle revelara el veredicto. Yo Me Llamo Ricardo Arjona fue el seleccionado para no continuar en el programa.