Continúa la competencia en ‘La descarga’ en la que los concursantes además de asumir el reto de destacarse en sus presentaciones frente a los mentores, también deben lidiar con la difícil convivencia dentro del campamento musical.

A pocos días de llegar a ese lugar, ya se han presentado situaciones amorosas, roces, discusiones y más, pero también ha habido momentos en los que los participantes han abierto sus corazones para contar un poco de sus vidas y demostrar quiénes son.

Participante de ‘La descarga’ por poco muere con su hija

En medio de una conversación con sus compañeros de equipo, Katta Kastaño decidió hablar de un difícil episodio por el que tuvo que pasar en el que poco pierde la vida junto a su hija mayor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Katta Kastaño (@kattakastano)

La cantante, de 23 años, reveló que hace un par de años se produjo un incendio en el edificio en el que vivía por un cortocircuito, suceso que le hizo cambiar su perspectiva en cuanto a lo que deseaba en su vida.

“Estaba con mi hija y nuestro gato en el cuarto. Nos dormimos y apenas vi el fuego tomé una toalla y salí corriendo al baño y la mojé. Busqué a mi hija, se la coloqué en la cara y regresé con ella al baño. Yo la cargaba para que pudiera respirar a través de una ventanita que había allí”, inició narrando Kastaño.

Luego recordó que se fue la luz y todo su apartamento se llenó de humo, y de un momento a otro su hija, que en ese momento tenía 7 años, le advirtió que no podía respirar. “Tomé a la niña con una mano y con la otra al gato y dije que tenía que sacarlos de allí como sea”.

“En dos segundos me preparé para entender que no me importaba morir quemada siempre y cuando sacara a mi hija de allí. No iba a permitir que ella falleciera”, indicó la joven.

Con dificultad para respirar, la concursante comenzó a buscar la puerta para salir hasta que por fin la halló. “Cuando logré conseguir la puerta la abrí, y un chorro de agua me dio en la cara y me estrellé contra la pared, en ese momento se me perdió el gato y la niña. No los veía y ya me estaba quedando inconsciente hasta que ella me cogió de un pie. Poco después nos desmayamos”, detalló.

“Llegaron los bomberos, pero ya el gato estaba muerto. Mi hija no botó ni una lágrima, y solo me decía: ‘Mami, estamos vivas’”, rememoró Katta.