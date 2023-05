Después de anunciar su nuevo proyecto digital, para el que dijo necesitar ayuda por parte de sus seguidores, el comunicador continúo muy activo en redes sociales y diferentes espacios informativos.

Una de sus más recientes apariciones fue en la emisora Tropicana, donde fue entrevistado y reveló varios secretos de su vida personal y profesional.

En dicho medio, el periodista narró los momentos difíciles que pasó por una situación de salud de su padre. No obstante, y uno de los temas que más llamaron la atención del diálogo fue cuando tocó el tema de los inicios de su vida amorosa.

Qué le gusta a Juan Diego Alvira de las mujeres

Según reconoció, en su juventud fue muy coqueto y disfrutó hasta más no poder su soltería. Asimismo, indicó que su primer amor lo tuvo a los 13 años y fue una mujer que se llamaba Maite Buenaventura.

“Me acuerdo mucho de Maite. Si hubo una mujer que me partió el corazón en 50.000 pedazos fuiste tú, Maite, entérate. Esa mujer me puso a sufrir como a nadie”, le dijo a la emisora.

Alvira recordó que la joven era muy bonita y aprovechó para dar detalles sobre lo que le gusta de una mujer.

“Era muy bonita. A mí me encanta que las mujeres sean vanidosas, que se cuiden, que se quieran y muestren lo femeninas que son. Esa cosa para mí es descrestante como hombre y eso era un punto clave para yo fijarme en una vieja”, agregó en la misma charla.

Por último, Alvira explicó que en su época juvenil fue rumbero y que le gusta tomar trago con sus amigos más cercanos.

“Yo lo digo abiertamente. Fui un soltero feliz y me lo disfruté, era rumbero, trataba de ser buen bailador porque si usted no baila no levanta, pero no era el mejor”, concluyó.