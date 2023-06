Catalina Guzmán, mejor conocida como ‘La Cata con botas’ en el ambiente de la comedia, fue la segunda eliminada de ‘Masterchef celebrity’ en la temporada 2023. Y durante una entrevista sincera y directa, confesó qué pasó en una de las pruebas más duras que pasó en la cocina, por ser vegetariana.

Ella misma consideraba un desafío cocinar carne y así lo dijo en la conversación que tuvo con los presentadores de ‘Buen día, Colombia’: “Mi reto era cocinar carne, yo no iba a sentirme la niña especial por ser vegetariana”, hasta se preparó para poder lograr su objetivo y contó lo que hizo: “A veces probaba [la comida], pero estuve trabajando con un chef que me enseñó técnicas para poder cocinar carne, sin tener que probarla”.

Lo cierto es que los sacrificios y esfuerzos fueron muy grandes y no esperaba ser la segunda eliminada del concurso por la preparación de un sánduche y haber trabajado mal el pan.

‘La Cata con botas’ y sus problemas en ‘Masterchef celebrity’ con la carne

Tal vez, lo que más llamó la atención de la participación de Catalina en el concurso de cocina del Canal RCN fue el día que tuvo que preparar cuy, ya que el animal estaba completo y el proceso fue bastante fuerte para ella:

“Fue muy duro, tuve una época soñándome comiendo carne humana [risas], de la impresión… Fue superfuerte, porque no esperaba que fuera tan rápido un plato tan difícil. Yo no soy llorona, no soy chillona, pero no me pude contener cuando lo vi, porque estaba el animal entero”.

En esa prueba, la comediante hizo equipo con Zulma Rey, que no es muy experta en la cocina. Pasaron apuros, que fueron solucionados con la ayuda de Julio César Herrera y Marianela González: “Fue demasiado impresionante. Pensé que si lo tapaba [al cuy], lo iba a poder cortar, pero cuando hice el corte y sentí la piel y el hueso, me ataqué a llorar y fue una cosa fuera de control. Julio y ‘Nela’ me salvaron, porque Zulma no tenía mucha experiencia en la cocina e intentó cortar con los ojos cerrados”.

Aunque lo contó con risas y buena actitud, en la misma emisión de ‘Buen día, Colombia’ aceptó que su mala experiencia siguió por fuera de cámaras: “Después, me reincorporé para seguir cocinando, pero después de salir de la cocina no podía parar de llorar”.

Así como ‘La Cata con Botas’ se entrenó para conocer el estado de la carne sin necesidad de probarla, por medio de técnicas que le enseñaron expertos en la materia, también había aceptado el reto de cocinar otro tipo de carnes: “No pensé que fuera tan fuerte porque ya había practicado, cociné un pulpo, que fue una experiencia fuerte. Había aprendido a despresar pollos, había manipulado animales”. Pero el plato de aquella competencia la dejó fuera de lugar: “El cuy superó todo porque casi que estaba hablando”.

Ante una pregunta de su decisión para ser vegetariana, que le hicieron en el espacio mañanero del Canal RCN, la bogotana dio sus razones:

“Soy vegetariana hace 12 años y fue un tema de escuchar mi cuerpo. No me estaba sentando bien la carne, no me gustaba el sabor, no lo disfrutaba. No fue de un día para otro, primero dejé de comer embutidos, luego fueron carnes rojas y me demoré un año y medio en el proceso de dejar de comer animal”.

Aunque la preparación del cuy no dejó por fuera a Guzmán, sí fue lo que más complicó su estadía en la competencia, pero cree que debería tener otra oportunidad y desde el día de la eliminación de ‘Masterchef celebrity’ dijo: “Espero volver”, entiendo en cuenta que en anteriores ediciones del ‘reality’ se han dado regresos en diferentes etapas de la competencia o por alguna baja obligada.