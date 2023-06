Crisanto Vargas ‘Vargasvil’ fue el primer eliminado de la edición 2023 de ‘Masterchef Celebrity’ y parecía que no había tenido tiempo para los problemas o polémicas. Pero después de su salida del programa, él mismo habló de cosas que no se vieron en televisión y que pasaban por detrás.

Aunque al humorista paisa lo sacaron después de una semana (7 capítulos), explicó que fue todo un mes de convivencia, preparación y pruebas con los demás participantes. Lo que dejó bastantes historias y conceptos sobre ellos.

Verdades detrás de ‘Masterchef Celebrity’ 2023

Según el relato de Crisanto Vargas, en el programa ‘Buen día, Colombia’, él no llegó preparado para cocinar, pero muchos otros sí y no lo dijeron ante las cámaras:

“No quiero echar al agua a mis amigos, esto se vuelve una familia y uno empieza a querer a la gente. Es más lo que conversa uno en los pasillos, que lo que se cocina. Pero uno se da cuenta de que la mitad dice que no tienen ni idea de cocinar, pero es mentira, la mitad han estudiado muchísimo”.

Pero eso de no exponer a los demás participantes quedó en su primera advertencia, porque después empezó a hablar con nombres propios y sin pena. Empezando por el ‘youtuber’ Mario Ruiz, de quien dijo: “Cuando nos tocó la bandeja paisa, dijo el güe… que le echemos azufre a los fríjoles, dijo que iba a abrir un huevo y echó el huevo entero a la paila, pero había que romperlo y dijo: ‘Yo no mato un huevito’”. Y el mismo ‘Vargasvil’ remató el comentario refiriéndose a otros competidores: “Perdónenme, pero había cuatro, cinco o seis compañeros, y no es contra ellos porque me río, pero no teníamos ni p… idea de qué hacer”.

Otra de las señaladas fue Zulma Rey, que se llevó el siguiente palazo del recordado hombre de la radio colombiana: “‘Zulmita’ no sabía exprimir un limón, pero qué niña tan linda. Hay que decirlo, llegar y no saber nada, pero es bueno avanzar y tener la humildad de preguntar y la capacidad de observación”.

‘Vargasvil’ destapó las malas relaciones que tuvo en ‘Masterchef Celebrity’

En otro apartado de la extensa charla, el también imitador explicó que vive alejado de la ciudad, en una finca y que no estaba muy familiarizado con los famosos con los que compartió. Pero que ellos tampoco lo conocían bien y tenían actitudes feas:

“A mí no me cae mal nadie, pero hay personitas que, yo sé que la fama es muy difícil. Personas que llegan por la mañana, uno dice –buenos días– y siguen derecho. Y eso es… Algunas personas, como que alguien se llama Carlos, y uno le llama ‘Carlitos’ y le responde: ‘¿Cuál ‘Carlitos’?’”.

En el tiempo que estuvo en la competencia y en medio de su depresión, la mejor relación de ‘Vargasvil’ fue con el padre Walter Zapata, que según él, ni siquiera recibía las “gracias” de algunos concursantes de esta edición de ‘Masterchef’: “El padre carga galleticas, como las monjitas, y yo tengo la costumbre de cargar dulces, pero había algunos compañeros a los que uno les daba dulces y decían –paso–, pero ni las gracias”.

En otra de sus reflexiones y frases fuertes, ‘Vargasvil’ se sinceró sobre lo que pasa en el mundo de la televisión, según su experiencia y vivencias recientes:

“Lo voy a decir, así se me venga el mundo encima: ‘Mastechef’, una experiencia inolvidable, pero uno ve el programa y se da cuenta, de verdad, quién estuvo conmigo y quién no. Pero si me preguntaran: ¿Qué es la televisión? Es 33 % de talento, 33 % de paciencia y el otro 33 % de hipocresía. Eso es la televisión, para mí”.

Para suavizar sus palabras, Crisanto Vargas acotó: “No digo que haya tenido compañeros hipócritas, sino que se manejan mucha hipocresía. Eso hace que el programa sea interesante”.

Y en un apartado bastante triste, ‘Vargasvil’ dijo lo que sintió cuando vio el capítulo de su eliminación, porque hasta la edición ayudó a ocultar feos gestos hacia él: “Ustedes pueden ver que en la despedida, en las entrevistas, siempre hay algo bonito por decir y quisiera que todas las despedidas fueran así. Sin embargo, agradezco a los editores que mostraron las poquitas celebraciones que tuve”.

Aunque quedaban cosas por decir y él no las calló:

“Pero no mostraron ninguna celebración con el equipo verde, todos celebraron y me dejaron a mí a un ladito. Me sentí como ‘El Chavo del 8’, ellos celebraron y a mí: ‘hazte a un ladito’. ¿Yo a quién abrazaba, a una olla, al fogón?”.

En ese momento el humorista fue abrazado por Violeta Bergonzi, una de las presentadoras de ‘Buen día, Colombia’, cerrando así el fragmento de las entrevistas en la que contó de todo lo que, según él, no se ve en pantalla y pasó detrás de cámaras. Obviamente, hay que esperar la otra versión de la historia, pero llama la atención que el primer eliminado haya hablado así, sin haber convivido mucho con los demás.