Hace más de 17 años, la presentadora huilense Claudia Bahamón contrajo matrimonio en 2004 con el director de cine Simón Brand, a quien conoció en un videoclip del cantante Chayanne en el que ella fue la modelo.

Fruto de la unión entre la conductora de ‘Masterchef Celebrity’ y el productor audiovisual caleño, director de la película Paraíso Travel, nacieron sus hijos Samuel (en 2008) y Luca (en 2011).

Recientemente en una entrevista con Kien y Ke, la modelo opita reveló que a veces sostiene discusiones y peleas con su esposo por un comportamiento obsesivo que tiene en su casa.

Claudia Bahamón y su obsesión por el orden y la limpieza

La presentadora, que no pudo ser Señorita Huila en 2001 por una falla que cometieron muchas jóvenes antes de aspirar a ser reinas de belleza, reveló que es muy meticulosa con el orden y el aseo en su hogar.

“Soy demasiado estricta con el orden y la limpieza en la casa, y es motivo de pelea y discusión, creo que puede ser la única pelea con mi esposo, porque soy demasiado organizada”, expresó la presentadora del ‘reality’ del Canal RCN.

Sobre su comportamiento, que tienen muchas mujeres, asegura que a veces quisiera no actuar de esa manera: “A veces digo: ‘No quiero ser tan organizada, eso me cuesta mucho trabajo'”.

Además es este misterio que tiene Claudia Bahamón, contó otros cuatro que sus seguidores no sabían acerca de su vida personal: no no le gusta comer pollo, que es una madre alcahueta, sueña mucho (casi todos los días) y que no le gustan los gimnasios, pero que ama hacer aeroyoga.

Acá su confesión acerca de su comportamiento obsesivo: