Un encuentro con el cantante la llevó a conocer al que hoy es su esposo: el director Simón Brand, contó Claudia al periodista Andrés Wilches.

“Vino Chayanne a Colombia a hacer una rueda de prensa para lanzar su nuevo disco. Entonces él no iba a ir a ningún medio de comunicación, pero dentro de toda su rueda de prensa tenía que hacer una portada de una revista. Y dice: ‘yo hago la portada, pero si la hago con ella’. Le dije yo, ‘ok, yo hago la portada, si él viene al set de Noticias RCN’. Se hizo en el hotel de él […] Él llegó allá, hicimos la entrevista en el noticiero y cuando él termina la entrevista, parece ser que se comunica con la productora con la que él iba a hacer un video más adelante, y les dice: ‘quiero que el video lo haga Claudia Bahamón (pronunciado como Bajeimon)”, contó la presentadora.

A pesar de que todo estaba listo para que la protagonista fuera la actriz Bárbara Mori, Claudia fue la que terminó en el video que le cabió su vida personal: “Resulta y acontece que cuando llegué a hacer grabación del video, conocí al que hoy es mi esposo”.

Sin embargo, que Simón fuera el que logró levantársela y no Chayanne, aunque ella nunca confirmó si el cantante le ‘echó los perros’, tuvo sus consecuencias, recordó: “Simón sacó de taquito a Chayanne… y Chayanne también lo sacó de taquito a él. ‘Hasta el sol de hoy no lo he vuelto a ver…’ No es rivalidad, pero si ha hecho tantos tantos videos antes, no es casualidad que después… ya 13 años sin trabajar con Chayanne.”

Durante el recorrido en carro por Bogotá, Claudia también recordó que terminó entrando a la televisión por su trabajo como arquitecta: “Empecé haciendo la práctica universitaria en Sanín Asociados, y Sanín Asociados era el encargado de hacer varios eventos del canal, entre esos el reinado.”

Más adelante, también reafirmó del mensaje que quiso enviar cuando habló de la celulitis de sus nalgas en redes sociales: “Somo mujeres reales […] La mayoría de las mujeres tenemos (celulitis) y con el paso del tiempo la piel cambia y no podemos ser perfectas, ni pretender ser prefectas. De la cinturita pa’ arriba yo me veo regia, de la cinturita pa’ abajo, pues no.”